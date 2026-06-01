Quién es Juan Ignacio Stampalija, el nuevo secretario Legal de Economía clave en el caso YPF

El ministerio de Economía formalizó una nueva reconfiguración en su organigrama clave. A través de un decreto publicado esta madrugada, se oficializó la designación de Juan Ignacio Stampalija como el nuevo secretario Legal y Administrativo de la Nación. El funcionario llega para reemplazar a José García Hamilton, quien presentó su renuncia por problemas personales tras coordinar una transición ordenada en la cartera.

La salida de García Hamilton había sido anticipada por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en la red social X. «Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado», detalló el jefe de la cartera económica, dándole la bienvenida al nuevo titular del área legal que funciona bajo su órbita.

La «espada jurídica» que defendió al Estado ante la justicia de EE.UU.

Juan Ignacio Stampalija asume en el Palacio de Hacienda respaldado por una sólida reputación en el ámbito judicial público. Hasta el momento de su designación, se desempeñaba como subprocurador del Tesoro de la Nación, lugar desde donde ejerció un rol institucional determinante para las finanzas del país.

Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales.

Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del… pic.twitter.com/4EBFgSmo6K — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 31, 2026

Stampalija integró, junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla, el trío de espadas jurídicas que desde la Procuración del Tesoro diseñó y sostuvo la estrategia legal argentina en el exterior. Su trabajo fue una pieza clave para lograr revertir una condena de US$16.000 millones en contra del Estado argentino en la justicia de Estados Unidos, vinculada a la expropiación de YPF. Con ese antecedente técnico y capacidad profesional, el abogado se sumará formalmente al día a día del equipo económico.

Un Palacio de Hacienda en constante movimiento

La Secretaría Legal y Administrativa no es la única que ha registrado modificaciones en los últimos meses. Según los registros oficiales de la gestión, la cartera conducida por Luis Caputo viene experimentando un recurrente recambio de nombres en segundas y terceras líneas debido a diferencias técnicas, nuevos rumbos políticos o polémicas personales:

Coordinación de Infraestructura: Hace poco más de un mes se aceptó la renuncia de Carlos Frugoni, luego de que saliera a la luz que poseía propiedades en Miami no declaradas en su presentación jurada, en un contexto temporal cercano a la investigación contra el jefe de Gobierno, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. En su lugar asumió el arquitecto Fernando Herrmann (quien dejó la Secretaría de Transporte), siendo reemplazado este último por Mariano Ignacio Plencovich.





Hace poco más de un mes se aceptó la renuncia de Carlos Frugoni, luego de que saliera a la luz que poseía propiedades en Miami no declaradas en su presentación jurada, en un contexto temporal cercano a la investigación contra el jefe de Gobierno, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. En su lugar asumió el arquitecto Fernando Herrmann (quien dejó la Secretaría de Transporte), siendo reemplazado este último por Mariano Ignacio Plencovich. Secretaría de Finanzas: A fines de febrero se produjo la salida de Alejandro Lew, quien había asumido en noviembre de 2025. Lew dejó su puesto tras proponer una emisión de bonos que fue rechazada directamente por el presidente Javier Milei. Su lugar fue ocupado por Federico Furiase, exdirector del Banco Central. Previamente, Lew había ingresado en reemplazo de Pablo Quirno, actual ministro de Relaciones Exteriores de la Nación.





A fines de febrero se produjo la salida de Alejandro Lew, quien había asumido en noviembre de 2025. Lew dejó su puesto tras proponer una emisión de bonos que fue rechazada directamente por el presidente Javier Milei. Su lugar fue ocupado por Federico Furiase, exdirector del Banco Central. Previamente, Lew había ingresado en reemplazo de Pablo Quirno, actual ministro de Relaciones Exteriores de la Nación. Política Económica: Al inicio de la gestión de Milei, el viceministro Joaquín Cottani dio un paso al costado debido a marcadas diferencias en la política cambiaria y bajo la postura cavallista de avanzar hacia un desmantelamiento completo del cepo. Fue sucedido por José Luis Daza, economista chileno-argentino con pasado en Wall Street. Recientemente, se sumó como asesor externo el uruguayo Ernesto Talvi, exfuncionario del BID y excanciller del país vecino.

Con la llegada de Stampalija a la conducción legal, Caputo busca consolidar la estabilidad administrativa de su ministerio en un período clave para las reformas del sector público.

Con información de Infobae.