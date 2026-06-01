Día Nacional de la Energía Atómica: la CNEA celebró sus 76 años con el planteo de sus objetivos a futuro

La jornada fue encabezada por el presidente de la CNEA, Martín Porro, y por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli. Foto: gentileza.

Para celebrar el Día Nacional de la Energía Atómica, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) realizó este domingo el acto oficial por el 76° aniversario de su creación en su sede central. El encuentro reunió a las principales autoridades nucleares y funcionarios nacionales, donde se esbozó un balance de gestión y se planteó la hoja de ruta de la institución. Fue encabezado por el presidente del organismo, Martín Porro, y por el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli.

También estuvieron presentes la ministra María Jimena Schiaffino, directora de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Leonardo Sobehart, presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear; Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica Argentina; Bruno Oberlis, presidente de Dioxitek; Rodolfo Kramer, Gerente General de Conuar; y Gabriel Absi, subgerente general operativo de INVAP.

Durante la jornada se destacaron los nuevos Lineamientos de la Política Nuclear Argentina 2026 presentados por la Secretaría de Asuntos Nucleares, que se centraron en torno a cuatro objetivos específicos: exportaciones de alto valor agregado, seguridad energética, preservación y desarrollo de la capacidad tecnológica nacional, y liderazgo regional con posicionamiento geopolítico.

Según el organismo, este marco doctrinario permite establecer una distinción clara entre la conducción política y la operación técnica, con el objetivo de promover la convocatoria al capital privado para invertir bajo un esquema en el que la CNEA aporte investigación, desarrollo y profesionales y que las empresas financien proyectos nacionales.

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«La CNEA ha sabido imponerse en el sector en estos 76 años, pero hoy debemos trabajar para los próximos 76 años«, aseguró el presidente de la institución. En ese sentido, agregó: «Tenemos que mejorar y pensar en el día después; qué tenemos pensado como modelo de negocio, sostenible y ejecutable en el tiempo, en plazo y en presupuesto, pero también con una proyección de futuro».

Por su parte, el secretario de Asuntos Nucleares señaló los planes a seguir de la CNEA: «La Comisión tiene que basarse en cuatro pilares fundamentales: investigación, desarrollo e innovación para que los nuevos avances puedan generar valor; la formación de recursos humanos calificados para que la Argentina siga ofreciendo profesionales de primer nivel; funcionar como un observatorio tecnológico, y mantener la articulación con los distintos organismos especializados del sector nuclear a nivel global».

Napoli remarcó que la necesidad de una adecuación institucional, indicando que «la gestión de proyectos, la operación de instalaciones industriales y la comercialización de activos requieren estructuras diseñadas para ese fin específico».

«La misión que hoy nos encomienda el presidente de la Nación es hacer del sector nuclear un sector más de la economía, capaz de posicionar a la Argentina como un actor clave en las cadenas de valor mundiales. Que el país sea preponderante en el mercado internacional no es una pérdida de soberanía, es la consolidación de tres cuartos de siglo de trabajo», concluyó.

Avances en el reactor multipropósito RA-10

Durante la ceremonia, las autoridades también destacaron el avance a la etapa final de distintos proyectos, especialmente el reactor multipropósito RA-10. Al respecto, se ratificó la existencia de un plan concreto para completar la obra civil, optimizar los recursos y poner en producción la infraestructura clave.

El proyecto está situado en el Centro Atómico Ezeiza, siendo diseñado por la CNEA y construido por INVAP. Representa una de las inversiones científico-tecnológicas más importantes del país, según indica el ente.

Por sus características de diseño y su capacidad de operar en ciclos continuos de 29,5 días, se espera que el reactor multipropósito asegure el autoabastecimiento nacional y proyecte a Argentina como proveedor de radioisótopos a nivel mundial, en particular de molibdeno-99.

Asimismo, el reactor incorporará la producción de silicio dopado por transmutación neutrónica, un material importante para la fabricación de dispositivos electrónicos y equipos de potencia, con la meta de generar oportunidades para la industria nacional y su integración en cadenas de valor internacionales.

Porqué se celebra el Dia Nacional de la Energía Atómica

El Día Nacional de la Energía Atómica se celebra todos los años en conmemoración de la creación de la CNEA, el 31 de mayo de 1950, cuyo fin fue coordinar y estimular las investigaciones atómicas, así como controlar las actividades que implican el uso de radioisótopos y radiaciones ionizantes.

La CNEA fue la primera institución encargada de estas funciones, lo que marcó el inicio del sistema regulatorio argentino. Luego, en 1994, las funciones de control y fiscalización de la actividad nuclear fueron asignadas al Ente Nacional Regulador Nuclear (ENREN); y en 1997, a la ARN, creada como organismo regulador independiente y autárquico.