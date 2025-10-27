Polémica en la Primera Nacional: la AFA confirmó el fallo de Gimnasia de Jujuy – Deportivo Madryn

La AFA le dio por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn por 3 a 0.

Después del escándalo por la suspensión del partido de ida entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por el reducido de la Primera Nacional, en AFA decidieron darle por perdido el encuentro al Lobo.

El duelo de cuartos de final rumbo al segundo ascenso, que Gimnasia ganaba 1 a 0, se suspendió en el entretiempo luego de que el árbitro, Lucas Comesaña, denunciara amenazas de los dirigentes jujeños.

El Tribunal de Disciplina de AFA respaldó el informe del juez y resolvió darle por perdido el partido a Gimnasia de Jujuy por 3 a 0. El próximo domingo será la vuelta en Madryn con un resultado muy difícil de remontar.

Mientras Comesaña insistió en que recibió amenazas en el vestuario durante el entretiempo, los dirigentes locales desmintieron que el reclamo haya sido violento.

«Salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy», fue la frase que el árbitro le adjudicó a los dirigentes.

🇦🇷🚨 "SUFRIMOS AMENAZAS DENTRO DEL VESTUARIO POR PARTE DE LOS DIRIGENTES DE GIMNASIA"



Lucas Comesaña, sobre la suspensión del encuentro entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

Más allá de lo que haya ocurrido en Jujuy, el antecedente es peligroso ya que de esta manera se podrían manipular los resultados de los partidos. Que Madryn haya sido el beneficiado, como pasó en otras ocasiones, no hizo más que alimentar las sospechas.