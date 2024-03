Polémica por la sanción que recibió Fernando Gago en México: «Me da una bronca terrible»

Fernando Gago, actual técnico de Chivas, protagonizó una de las principales polémicas de este fin de semana en el fútbol mexicano. Tras empatar en el clásico nacional ante América, criticó al arbitraje y recibió una dura sanción.

El exentrenador de Racing fue sancionado con una multa económica tras sus dichos en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El técnico de Chivas apuntó contra el juez Fernando Hernández Gómez tras reclamar un «penalazo» contra el futbolista Roberto Piojo Alvarado.

Declaraciones de Fernando Gago al terminar el Chivas 0-0 América.



Me parece que se excusó mucho en ese penal no marcado sobre el Piojo para no reconocer el pobre desempeño de Chivas hoy. pic.twitter.com/Mt6TWyPED6 — Carlos Villaseñor ⚽️📱 (@VillasenorC_) March 17, 2024

«Fue un penal clarísimo, me da una bronca terrible, por la situación del penal y por lo que me manifestaron los jugadores, de sentirse incómodos por los comentarios del lado del arbitraje, los noté enojados, los sentí incómodos en varias partes del partido», fueron los dichos de Gago en conferencia, por los que fue sancionado.

Además remarcó su postura y aseguró que «hoy la verdad que nos sentimos perjudicados, porque para mí es claro penal y creo que para ustedes también, no pienso que haya algo con respecto al VAR, pero cuando no funciona eso sí me da bronca, y hoy nos vamos con bronca».

La sanción que le impusieron a Gago en México

Tras las críticas al arbitraje en el clásico mexicano, la Comisión Disciplinaria informó la sanción que le impusieron al exjugador de Boca.

«Se determinó sancionar económicamente al director técnico de Guadalajara, Fernando Gago, toda vez que durante la conferencia de prensa tras el partido entre su club y el América, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol», detallaron.

Sobre la multa económica, describieron que sería entre 325 mil y 651 mil pesos mexicanos (entre 19 mil y 38 mil dólares).