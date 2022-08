Ponzio confirmó la fecha para su partido despedida en el Monumental

Leonardo Ponzio tuvo su despedida con la camiseta de River dentro de la cancha a fines del año pasado y se dio el gusto de irse con dos títulos bajo el brazo, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Ahora tendrá su partido homenaje, el próximo mes.

El exvolante se pondrá por última vez la banda roja el próximo 21 de septiembre, en el Más Monumental con la participación de muchos de los excompañeros que tuvo en su larga etapa en el Millonario.

«Será algo lindo ponerme la camiseta de River por última vez. Estoy cerca de River y me gusta estar en los lugares donde fui feliz», señaló Ponzio en uno de los salones del Monumental, acompañado del presidente del club, Jorge Brito; y Diego Díaz, titular de Win Fun Group, empresa que organiza su partido despedida.

"Soñé muchas cosas dentro del fútbol, pero nunca tener una despedida en una institución como River". 🦁♾ pic.twitter.com/tFfjakNvBS — River Plate (@RiverPlate) August 18, 2022

«Siempre dije que me gustaría que me recuerden como persona; porque el jugador se va. Me desenvolví con valores, como me enseñaron en casa y fue un privilegio en esta enorme institución. Somos pocos los que tenemos ese privilegio, de estar con 70 mil personas en cada domingo. Estoy agradecido. Esto no lo soñé y ahora queda disfrutarlo», indicó el exjugador, emocionado hasta las lágrimas.

En conferencia de prensa, Leo Ponzio habló sobre lo que será su partido despedida con la camiseta de River. pic.twitter.com/oaZukamZue — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 18, 2022

De acuerdo al excapitán de River, el evento que marcará su adiós al fútbol contemplará la participación de leyendas del club de Núñez, más los campeones de la Copa Libertadores 2015 y 2018.

«Mi familia me ayudó mucho. Y es muy importante en lo profesional porque te hace bajar a tierra. Es el sostén para la carrera», dijo Ponzio en un repaso de su vida profesional.

"JUGUÉ 12 AÑOS CON ESTA CAMISETA, DE 21 QUE TENGO DE LA PROFESIÓN". ¿Qué lugar ocupa River en la vida de Leo Ponzio?



▶️ No te pierdas la despedida de #Ponzio en #StarPlusLA. pic.twitter.com/BgyGMG6gqu — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 18, 2022

El exmediocampista, formado en Newell’s, recordó a varios entrenadores durante su carrera, entre ellos José Pekerman y Matías Almeyda, pero hizo un párrafo aparte para Marcelo Gallardo: «Influyó mucho. Tenía 30 años cuando lo conocí y ya estaba maduro en la vida; me corrigió cosas futbolísticas. Fuimos a la par. Luego de varios diálogos fue muy importante».

Ponzio aseguró que River Plate ocupa «un gran lugar» en su vida: «Son 12 años sobre 21 de profesión. Sin dejar de lado que Newell’s me permitió jugar en primera división. Zaragoza me dio el sueño de jugar en Europa».

"La idea es campeones del 2015 vs. campeones del 2018. También leyendas de River y los amigos que me dio el fútbol"



Leonardo Ponzio mano a mano con TNT Sports sobre su partido despedida.#PelotaParada pic.twitter.com/fCfs0r3PDW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 18, 2022

Y agregó: «Pasé todas las etapas en River. La idolatría es una palabra complicada. Me siento muy respetado por la gente y dejé todo por River. Esto no se termina y respetar los valores fuera y dentro de la casa».

Las entradas para la despedida de Leonardo Ponzio en River ya están a la venta a través de Ticketek. Participarían, además de muchos de los campeones de 2015 y 2018: Enzo Francescoli, Beto Alonso, Ariel Ortega, David Trezeguet, Hernán Díaz y Leonardo Astrada, entre otros.