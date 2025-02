Sorpresa en el arco de Boca: Agustín Marchesín debutará ante Huracán en la Bombonera

Esta tarde, Boca recibirá a Huracán desde las 19.15 por la tercera fecha del Torneo Apertura en la Bombonera. Para este duelo, Fernando Gago tendría decidido darle la chance de debutar en el arco a Agustín Marchesín, el último refuerzo que llegó en este mercado de pases.

Luego de dos empates al hilo, el Xeneize buscará su primer triunfo ante el Globo. Un duelo en el que la principal novedad se dará en el arco azul y oro: Marchesín reemplazaría a Leandro Brey.

El arquero surgido en Lanús llegó al elenco de la Ribera tras la lesión de Sergio Romero, pero el bajo nivel que mostró Brey en las primeras dos fechas llevó a que Gago le ponga fichas al experimentado arquero.

De esta manera, Marchesín tendrá la chance de debutar esta tarde en la Bombonera, un sueño que según adelanto, lo tiene desde la infancia. “Esta oportunidad para mí es significativa. Román ha sido un ídolo de la infancia, de toda la vida. Es un sueño de chico, siempre atajé con la camiseta de Óscar (Córdoba). Para mí es un sueño estar acá”, confesó durante su presentación como refuerzo del club.

«Es una oportunidad muy importante en mi carrera, más allá de tener 36 años y ya pasar por varios clubes. Voy a defender esta oportunidad como un hincha, como una persona que va a darlo todo dentro y fuera del campo. Uno tiene que ser las 24 horas jugador de Boca y eso es lo que voy a hacer«, destacó el arquero campeón de América con la Selección Argentina.

Antes de sellar su vínculo con el Xeneize, Marchesín ya había estado en reiteradas ocasiones en Brandsen 805 alentando desde la tribuna. «Venía a La Bombonera a ver el equipo de Bianchi, cuando estaba Román. Fue el mejor equipo de la historia de Boca. Siempre me gustó venir a La Bombonera, es un sueño«, reveló. Y concluyó: «Siempre soñé con ponerme el buzo de Boca. Me llena de orgullo esta oportunidad que se me está dando, soy muy hincha de Boca. Deseaba mucho esto y lo voy a defender a muerte porque es la oportunidad de mi vida«.

La probable formación de Boca ante Huracán, por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Lautaro Di Lollo, Rodrigo Battaglia, Ayrton Costa; Luis Advíncula, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Marcelo Saracchi; Carlos Palacios, Edinson Cavani y Alan Velasco. DT: Fernando Gago.