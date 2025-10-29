Racing no pudo con Flamengo y quedó afuera en la semifinal de la Copa Libertadores

Racing lo buscó hasta la última pero no pudo romper el cero contra Flamengo y quedó afuera en la semifinal de la Copa Libertadores. La vuelta fue empate 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda después de la derrota 1 a 0 en Río de Janeiro.

La Academia tuvo una de sus mejores ocasiones en el primer tiempo con un cabezazo de Tomás Conechnny que tapó abajo Agustín Rossi. El roquense Facundo Mura, titular en el lateral derecho fue el que mandó el centro. El visitante llegó con peligro y Facundo Cambeses estuvo sólido en cada intervención.

En el complemento, Flamengo se replegó en el fondo y el equipo de Gustavo Costas lo arrinconó. Dominó, llenó el área de centros pero no pudo romper la valla de Rossi. En el tiempo de descuento, el arquero volvió a ser clave al taparle un derechazo a Luciano Vietto.

Jugó la última media hora con uno más por la infantil expulsión de Gonzalo Plata que lanzó un golpe desde el piso contra Marcos Rojo cuando lo fue a levantar.

Racing volvió a disputar una semifinal de Copa Libertadores después de 28 años pero no pudo volver a una final. Su único partido por el título fue en 1967 cuando fue campeón.

Flamengo espera en la final por Palmeiras o Liga de Quito que juegan este jueves en Brasil. Los ecuatorianos ganaron 3 a 0 la ida en una gran producción.