Se confirmó la fecha y el horario para el Superclásico entre Boca y River

El Boca - River será el domingo 9 de noviembre en La Bombonera.

El Superclásico entre Boca y River en la Bombonera está a la vuelta de la esquina y hoy se confirmó la fecha y el horario de un partido que será clave.

El partido será el domingo 9 de noviembre en la cancha del Xeneize desde las 16:30. Corresponde al duelo interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El duelo será clave ya que ambos buscan clasificar a los octavos de final del torneo local y, a su vez, a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual donde Boca solo le lleva un punto de ventaja a River.

En la fecha previa, este fin de semana, los dos jugarán el domingo. El Xeneize visita a Estudiantes a las 16 y River recibe a Gimnasia de La Plata a partir de las 20:30.

El resto de la fecha 15

La fecha 15 iniciará el viernes 7 a las 21 horas en el estadio Gigante de Arroyito donde Rosario Central recibirá a San Lorenzo de Almagro y continuará el sábado con cinco partidos.

Racing abrirá la jornada de sábado ante Defensa y Justicia a las 17 horas en Avellaneda, Huracán recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario en el barrio porteño de Parque Patricios a las 19.15 horas mientras que, en paralelo, Talleres de Córdoba enfrentará a Platense en el estadio Mario Alberto Kempes. A las 21.30 horas, Unión de Santa Fe recibirá a Barracas Central y San Martín de San Juan hará lo propio ante Lanús.

El domingo, tras lo que será el Superclásico, habrá cuatro encuentros: a las 19.20 horas, Sarmiento de Junín recibirá a Instituto de Córdoba y Banfield hará lo propio ante Aldosivi de Mar del Plata mientras que, a las 21.30 horas, Tigre enfrentará a Estudiantes de La Plata en el estadio José Dellagiovanna y Atlético Tucumán recibirá a Godoy Cruz de Mendoza.

El lunes la fecha se cerrará con cuatro partidos: a las 17 horas, Gimnasia de La Plata recibirá a Vélez, Independiente visitará a Deportivo Riestra a las 19 horas y, a las 21.15 horas, Argentinos Juniors enfrentará a Belgrano de Córdoba en el barrio porteño de Paternal e Independiente Rivadavia de Mendoza hará lo propio ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la provincia cuyana.