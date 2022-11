Rapallini aprobó su primer examen en el Mundial de Qatar

Fernando Rapallini no tuvo complicciones en su debut en el Mundial de Qatar, donde dirigió el empate sin goles entre las selecciones de Marruecos y Croacia. Gentileza.

Muy buen debut para Fernando Rapallini en el Mundial de Qatar. El argentino, uno de los dos árbitros principales junto a Facundo Tello, que tiene el país en el certamen ecuménico dirigió su primer partido. Le tocó el empate entre Marruecos Croacia. Un 0-0 en el que no tuvo inconvenientes.

Rapallini estuvo acompañado de Juan P. Belatti como línea 1 y Diego Bonfá, como el 2. El partido, discreto en el juego y muy tranquilo en los ánimos, no ofreció grandes complicaciones para los argentinos, quienes aprobaron el examen.

En un partido en el que los Ajedrezados fueron más peligrosos en su búsqueda por los tres puntos, el árbitro de 44 años no tuvo mayores complicaciones. No lo llamaron desde el VAR, ya que no hubo polémicas, y apenas sacó una tarjeta amarilla, la cual mostró recién en los minutos finales. Tampoco adicionó mucho tiempo, seis minutos en el segundo tiempo, en comparación al que se agregó en partidos anteriores.

Una de las jugadas más llamativa fue una disputa entre Achraf Hakimi, el futbolista de PSG, y Luka Modric, una de las figuras del Real Madrids, en la que el mediocampista dejó el pie extendido e impactó el tobillo del defensor. El colegiado decidió no mostrarle ninguna tarjeta al capitán croata y tampoco fue llamado para volverla a ver. Apenas tuvo que amonestar a un jugador y en ninguna ocasión el VAR debió llamarlos para que revean alguna decisión.

Facundo Tello cumplirá mañana su debut en el Mundial de Qatar 2022, en el partido que jugarán mañana los representativos de Suiza y Camerún, por el Grupo G. Gentileza.

Tello tendrá su primer partido mañana desde las 7 entre las selecciones de Suiza y Camerún por el Grupo G. Lo acompañarán Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade, quienes serán sus asistentes. Estará Mauro Vigliano como encargado del VAR.