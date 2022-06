Redmayne, el arquero australiano que entró en el final y metió «bailecito» en los penales ante Perú

El repechaje que Australia le ganó a Perú mantuvo a buena parte del planeta fútbol pendiente del resultado. El conjunto oceánico logró el boleto 31, el penúltimo, para el Mundial de Qatar y estará en la máxima cita que se disputará entre noviembre y diciembre de este año.

Antes de imponerse en los penales, el entrenador Graham Arnold sacó al arquero titular y capitán Mat Ryan para poner a Andrew Redmayne. Lo hizo en el minuto 119, cuando el alargue se terminaba. Una apuesta que algunos técnicos realizan en este tipo de instancias pero que al mismo tiempo no es muy empleada.

Sin embargo, lo particular no fue solamente el momento de la modificación sino el comportamiento del arquero, que metió un «baileceito» antes de cada penal. En un primer momento, lo de Redmayne no surtió efecto porque le pasó lejos a los remates iniciales, pero tuvo suerte con el disparo de Advíncula que pegó en el palo y después atajó el disparo decisivo.

Pero no es la primera vez que el guardameta australiano utiliza esta «técnica» para afrontar una definición por penales. El jugador ya había tomado trascendencia internacional a partir de sus particular forma de atajar en las tandas desde los doce pasos cuando fue protagonista con su equipo Sydney FC.