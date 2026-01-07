Regional Amateur: árbitros y horarios para la vuelta de cuartos de final

La Amistad le ganó 2 a 1 a San Patricio en El Chañar. (Foto: Oscar Livera)

El próximo domingo se disputarán los cruces de vuelta de cuartos de final del Regional Amateur en la zona patagónica y hoy se conoció la programación oficial con árbitros y horarios.

A las 18:30 en Cipolletti, La Amistad recibirá a San Patricio del Chañar con el arbitraje del viedmense Danilo Viola. El equipo cipoleño se impuso 2 a 1 en la ida como visitante.

A partir de las 19 en el Luis Maiolino, Deportivo Roca será local de Atlético Regina con el neuquino Ulises Jerónimo como juez principal. La ida en cancha del Albo fue empate 1 a 1.

En estas series no hay regla diferencial para los goles de visitante y si el resultado global termina igualado se define directamente por penales.

Las otras dos llaves de la zona patagónica también se definirán el domingo. Deportivo Villalonga (0) recibirá a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia (3) a las 18 con el bahiense Facundo Altuna de árbitro.

El restante será Boxing de Río Gallegos (1) – Camioneros de Río Grande (1) con Diego Álvarez de Trelew como juez principal.