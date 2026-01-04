En vivo: La Amistad le ganó a San Patricio y Regina empata con Roca en el Regional Amateur

Por la ida de cuartos de final en la zona patagónica del Regional Amateur, se juegan: San Patricio del Chañar – La Amistad y Atlético Regina – Deportivo Roca.

En el Chañar, La Amistad le ganó 2 a 1 a San Patricio con un gol de Diego Martínez, que llegó como refuerzo para esta instancia, y otro de Yoel Juárez, de penal. Sobre el final, descontó Pablo Figueroa para el Santo.

En un arranque movido, los cipoleños tuvieron la primera con un remate de Yoel Juárez por arriba del travesaño. Del lado del Santo, Santiago Jara casi convierte en dos ocasiones pero falló por poco. Además, Bernardo Deliso anotó pero se lo anularon por offside.

En el tiempo del descuento antes del descanso, Juárez desbordó y asistió a Martínez que puso el 1 a 0 para La Amistad. El volante llegó como refuerzo hace una semana y hoy anotó en su debut.

En el complemento, los dos arqueros tuvieron sus intervenciones. Mateo González le tapó a Mauro García y Exequiel Lara hizo lo propio ante Matías González.

A los 35′, en una jugada confusa, cayeron varios en el área y cobraron penal para La Amistad. Yoel Juárez lo cambió por gol y puso el 2 a 0 desde los 12 pasos.

Sobre el final, el Santo descontó en una pelota parada. La pelota le quedó a Pablo Figueroa que la empujó para el 1-2 que le da vida en la serie.

La dirigencia de San Patricio impidió que se transmita el partido por streaming. El encuentro iba a tener las transmisiones por Youtube de Vivo Deportes y Acordes Deportivos pero ninguno de los dos pudo hacer su trabajo.

Formaciones

San Patricio del Chañar: Mateo González; Andrés Centurión, Pablo Figueroa, Axel Paz, Exequiel Ranquilche; Brian Izaurralde, Gonzalo Fleming, Joaquín Rikemberg, Matías González; Santiago Jara y Bernardo Deliso. DT: Mario Martínez.

La Amistad: Exequiel Lara; Alexander Zurita, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Santiago Garcés, Diego Martínez, Yoel Juárez, Kevin Guajardo y Mauro García. DT: Alfredo Tizza

Atlético Regina – Deportivo Roca

Deportivo Roca le gana 1 a 0 a Atlético Regina comov visitante. El local tuvo dos ocasiones muy claras antes de los 10 minutos de juego.

Bruno Corsi evitó con la pierna el primero de Matías Díaz que había quedado solo en el borde del área chica. Después, Ulises Romero pateó un tiro libre que se desvió y pegó en el travesaño.

Regina tuvo un nuevo tiro en el travesaño a los 25‘. En el rebote de un tiro libre, le quedó a Facundo Gutiérrez que probó de derecha pero otra vez golpeó el horizontal.

Antes del descanso, el Albo tuvo otra muy clara en los pies de Díaz. Santiago Villalba quedó corto al querer tocar de cabeza con Corsi y el volante la llegó a puntear pero se le fue afuera.

En el arranque del complemento, Regina volvió a generar peligro con sus delanteros. Rubén García se metió al área a puro empuje y la pelota le quedó a Tobías Rivas que definió desviado.

A los 9′, Roca llegó al 1 a 0 en su primera ocasión clara. En una seguna jugada después de un córner, Luciano Pereyra mandó un centro preciso para que cabecee Santiago Villalba.

Formaciones

Atlético Regina: Axel Franchelli; Leandro Machado, Facundo Gutiérrez, Facundo Acuña, Luis Vega; Enzo Yañez, Jeremías Maciel, Ulises Romero, Matías Díaz; Tobías Rivas y Rubén García. DT: Diego Napolitano

Deportivo Roca: Bruno Corsi; Diego Guevara, Facundo Laumann, Santiago Villalba, Juan González; Enzo Núñez, Carlos López, Luciano Pereyra, Fabián Illanes; Enzo Vallejos y Luis Felipe Miranda. DT: Martín Medina.