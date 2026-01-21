Mundialito 2026: formato y fixture en las 10 sedes donde se realiza la competencia

La 38ª edición del Mundialito Infantil de Clubes tendrá su inauguración este miércoles 21 de enero desde las 20, en el Estadio Luis Maiolino. Tras la tradicional ceremonia, Lanús se enfrentará con la Asociación Deportiva Chos Malal a partir de las 22, en la categoría 2013, la central del certamen. Además, el torneo contará con la participación de chicos nacidos entre 2011 y 2019.

La emblemática competencia contará este año con 10 subsedes donde se disputarán todos los partidos, que en su mayoría comenzarán este miércoles 21 de enero: Sol de Mayo (Viedma), Independiente (Río Colorado), Sportman (Choele Choel), Deportivo Huergo, Cervantes, Deportivo Roca, Club Unión Alem Progresista (Allen), La Amistad (Cipolletti), Independiente (Catriel) y Puerto Moreno (Bariloche). La categoría central cuenta con 60 equipos, repartidos en 11 zonas en las distintas subsedes.

La 2013, en General Roca, tendrá dos zonas: la 6 y la 7. En cada una habrá seis equipos, de los cuales, luego de cinco fechas, tres avanzarán a los 16avos de final.

El grupo 6 está compuesto por: Lanús, Asociación Deportiva Chos Malal, Argentinos del Norte Azul, Escuela ATSA, Deportivo Noroeste y CECAP Azul. En tanto, la Zona 7 la integran: Deportivo Roca Naranja, Argentinos del Norte Rojo, Colonia 17 Quinta 25, CIMAC, Escuela Municipal Sierra Colorada y Los Picantitos SAO.

Luego del encuentro entre Lanús y AD Chos Malal, la acción en General Roca continuará el jueves 22 de enero en el Complejo Deportivo Roca, cuando, desde las 21, Argentinos del Norte Azul se mida con Escuela ATSA. A las 22, Escuela Municipal Sierra Colorada enfrentará a Los Picantitos SAO y, más tarde, jugarán Deportivo Noroeste y CECAP Azul, completando la programación en ese escenario.

La fecha se trasladará luego al estadio Luis Maiolino, donde desde la 1 de la madrugada del viernes Deportivo Roca Naranja enfrentará a Colonia 17 Quinta 25 y, a continuación, CIMAC se medirá con Argentinos del Norte Rojo. Ambos encuentros corresponden a la Zona 7. El lunes 26 se conocerán los tres clasificados de ambas zonas.

Puerto Moreno de Bariloche: Zona 11

En la Cordillera comenzó a vivirse la emoción del Mundialito, ya que es donde se jugron los primeros partidos, el martes 20 de enero. Por la Zona 11, Atlético Chicago goleó 5 a 0 a Cruz del Sur y San Esteban venció 1 a 0 a Puerto Moreno. Este miércoles 21 invierten rivales: Cruz del Sur se mide con San Esteban y Puerto Moreno con Chicago.

El jueves 22 se disputarán los duelos restantes (Cruz del Sur vs. Puerto Moreno y San Esteban vs. Chicago). El viernes 23 serán las semifinales, donde el mejor clasificado (1°) de la zona se medirá con el peor (4°) y el segundo con el tercero.

Los vencedores se enfrentarán en la final del sábado, desde las 20. Quien triunfe será el ganador de la subsede Puerto Moreno y clasificará directamente a los octavos de final, a disputarse en el Alto Valle. En tanto, los perdedores jugarán por el tercer y cuarto puesto desde las 19.

Sol de Mayo de Viedma: Zona 1

En la capital rionegrina jugarán siete equipos, con la participación estelar de Estudiantes de La Plata. Los partidos comienzan este miércoles 21 de enero. Los encargados de inaugurar la categoría central serán Defensores de Viedma ante Deportivo Patagones, a partir de las 11 de la mañana en la cancha 1 (césped).

En esa misma cancha, pero en el turno tarde, los locales de Sol de Mayo se enfrentarán con Club Cultural desde las 18, y una hora más tarde Belgrano jugará ante Jorge Newbery. En tanto, el Pincha debutará el jueves.

Se enfrentarán todos contra todos y el ganador avanzará directamente a los cuartos de final, donde se enfrentará con quien avance del duelo entre los vencedores de Río Colorado y Choele Choel.

Independiente de Río Colorado: Zona 2

En Río Colorado habrán siete equipos que integren la categoría 2013: Club Deportivo Independiente, Club Deportivo y Cultural La Adela, Asociación Club Atlético Río Colorado, Club Juventud Agraria Deportiva, Club Social y Deportivo Villa Arana, Club Atlético Defensores de Buena Parada y Club Deportivo y Cultural Villa Mitre.

La actividad comenzará el jueves 22 de enero a las 20, cuando La Adela se enfrente con Villa Arana. Una hora más tarde jugarán Juventud Agraria Deportiva y Defensores de Buena Parada. Luego será el turno de Independiente ante Club Atlético Río Colorado y, por último, La Adela disputará su segundo partido del día, esta vez frente a Villa Mitre.

Aquí también se enfrentarán entre todos y a todos les tocará jugar dos partidos en alguna jornada. Los encuentros de la fase regular en Río Colorado se disputarán hasta el lunes 26. El primero y el segundo avanzarán a 16avos de final para medirse con los dos mejores clasificados de Sportman.

Sportman de Choele Choel: Zonas 3 y 4

En Choele Choel, cada zona tiene cuatro equipos y la emoción comenzará este miércoles 21. El primer partido de la categoría 2013 será a las 20, cuando Unión de Barrio se enfrente con Boquense SAO.

Una hora más tarde será el turno de Atlético Almafuerte y Atlético Lamarque. A las 22, el local Sportman Club se medirá con Villa Congreso, mientras que Hilario Ascasubi y Talleres SAO comenzarán a las 23 y cerrarán la jornada del miércoles.

La presentación del Mundialito en Choele se realizará el jueves 22 a las 21. Antes de eso, Talleres SAO se enfrentará con Atlético Almafuerte. Luego de la ceremonia continuará la acción con los siguientes encuentros: Sportman vs. Unión de Barrio (22), Villa Congreso vs. Boquense SAO (23) y Atlético Lamarque vs. Hilario Ascasubi (24).

El viernes 23 se disputará el duelo restante de cada grupo y el sábado 24 serán las semifinales, donde se enfrentarán el primero del grupo A con el segundo del B y viceversa. Los ganadores se enfrentarán el domingo 25 desde las 21. El vencedor se quedará en Sportman para jugar contra el subcampeón de Río Colorado, y el perdedor viajará para jugar contra el ganador de esa subsede.

El miércoles 28 se medirán los ganadores de ambos encuentros y el vencedor, finalmente, se enfrentará con el ganador de Viedma el jueves 29 desde las 22, en lo que será el último partido en Sportman, por los cuartos de final del Mundialito.

Quien avance a la siguiente instancia viajará a General Roca para jugar las semifinales en el Luis Maiolino.

Cervantes y Deportivo Huergo: zona 5

En Cervantes, la competencia comenzará el jueves 22 de enero, ya que todos los equipos que participen allí formarán parte de la ceremonia de inauguración. El primer partido (2013) será entre Deportivo Huergo y Gavas FC desde las 19.

Una hora más tarde se medirán CECAP Rojo y Puente Molina y, a partir de las 21, será el turno de Escuela Municipalidad de Cervantes y Líbero. Estos seis equipos forman parte del grupo 5 y los mejores tres clasificarán a 16avos de final.

El viernes 23 de enero se realizará una breve inauguración en Cervantes, en medio de los partidos entre Gavas FC y Líbero (desde las 19) y Deportivo Huergo y CECAP (desde las 20:30). El partido restante lo jugarán Escuela Municipalidad de Cervantes y Puente Molina desde las 21:30.

Por su parte, Deportivo Huergo alojará múltiples categorías y el turno de la categoría central recién llegará el sábado 24, con un único partido: los locales se enfrentarán con Escuela Municipalidad de Cervantes. Además, en esa sede el Mundialito se disputará hasta el domingo.

Club Unión Alem Progresista de Allen (CUAP): Zona 8

Los partidos en Allen comenzarán este miércoles 21 de enero. También habrá un club de AFA: Argentinos Juniors. En total son cinco equipos los que forman parte de la zona: jugarán todos contra todos y los mejores tres avanzarán a los 16avos.

En la 2013 harán su primera presentación los locales. Unión (CUAP) Azul se medirá con Club Fernández Oro desde las 21. Una hora más tarde jugará Unión Blanco.

La acción continuará el jueves 22 de enero, cuando El Libanés se mida con Deportivo Roca Azul desde las 20. El otro partido de la categoría central será entre Club Fernández Oro y Argentinos Juniors desde las 22.

La Amistad de Cipolletti: Zona 9

En Cipolletti, la acción comenzará el jueves 22 de enero. Por la categoría central, los primeros partidos están previstos para las 21, cuando Deportivo Roca Blanco se enfrente con La Vecicanterita. Una hora después, los locales de La Amistad se medirán con Olimpia DC.

El viernes 23 se invertirán los rivales: La Amistad jugará ante Deportivo Roca Blanco y Olimpia DC frente a La Vecicanterita. Al día siguiente se disputarán los dos duelos restantes para dar por finalizada la fase regular en Cipolletti, que concluirá con dos clasificados a 16avos.

Independiente de Catriel: Zona 10

La Zona 10 será la representante de la categoría central en Catriel. La primera fecha será este miércoles 21 de enero y los cinco integrantes del grupo son: Independiente de Catriel (Verde), Independiente de Catriel (Negro), Pumas, Escuela Roma y UD Catriel.

El primer partido lo protagonizarán Independiente (Verde) y Roma desde las 20. A partir de las 21:30 se cruzarán Independiente (Negro) y UD Catriel.

Pumas tendrá fecha libre este miércoles y su debut será el jueves 22 ante Independiente (Negro) desde las 20. El siguiente turno será para Roma y Catriel, mientras que Independiente (Verde) será el que no tenga partidos ese día.

Se enfrentarán todos contra todos hasta el domingo 25, cuando finalice la actividad del grupo en Catriel. Al igual que en Cipolletti, los dos mejores clasificarán a los 16avos.

Los últimos encuentros

Las semifinales se llevarán a cabo el sábado 31 de enero en el estadio Luis Maiolino. El domingo 1° de febrero será el último día de competencia.

Ese día, también en el Maiolino, primero se disputará el partido por el tercer y cuarto puesto y la cereza del postre será la gran final. Con varios contendientes a levantar el trofeo, Lanús, campeón en 2025, es quien defiende el título e intentará volver a protagonizar los últimos días de competencia.