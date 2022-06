Retegui se bajó del cuerpo técnico de Tevez en Rosario Central

Carlos Chapa Retegui confirmó que por sus funciones en el gobierno porteño no acompañará a Carlos Tevez en el cuerpo técnico de Rosario Central. Gentileza.

A menos de 24 horas de la presentación oficial de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central, en lo que será la primera experiencia del Apache como técnico, Carlos Retegui confirmó que finalmente no podrá acompañarlo en el cuerpo técnico como principal ayudante de campo, debido a su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es incompatible mi función y trabajar con Tevez en Rosario Central. Hay muchas familias que dependen de mi y yo no me voy de la noche a la mañana dejando a la gente en la calle”, afirmó el Chapa en declaraciones que realizó esta mañana en diferentes medios.

De una gran experiencia en el mundo del hockey, Retegui iba a ser el ayudante de campo de Tevez cumpliendo su deseo de pasar al fútbol para comenzar una nueva etapa. Es más, el ex entrenador de Las Leonas fue el lunes a presenciar el partido Rosario Central en cancha de Vélez junto a Carlitos en el palco. Pero para ese entonces todavía no tenía resuelta su salida del Gobierno porteño y, evidentemente, por el momento eso será algo que no sucederá.

“Soy Secretario de Deportes de la Ciudad. No se trata sobre renunciar o no renunciar. Yo tengo una responsabilidad muy grande con el Jefe de Gobierno. Yo soy amigo personal de Tevez. Hace una semana Central tenia técnico y este proyecto salió de la noche a la mañana”, agregó el Chapa, quien de todas maneras aclaró que acompañará a Carlitos “en todo lo que pueda”.

Carlos Tevez tendrá que buscar un ayudante de campo para que lo acompañe en Central después de que se bajó el Chapa Retegui. Gentileza.

En la primera conferencia de prensa que brindó, el Apache fue consultado por la situación de Retegui y contestó con total confianza. “Mi amigo el Chapa es parte de este proyecto. Tiene que entender que está de una situación donde tiene que desligarse de su puesto original. Va a estar con nosotros”, aseguró. Trascendió que Wálter Ervitti podría ser el ayudante del Apache.