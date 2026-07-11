En vivo: Cipolletti empata con Juventud Unida de San Luis por el Federal A

Cipolletti enfrenta a Juventud Unida en San Luis por el Federal A. (Foto: Oscar Livera)

Cipolletti empata 0 a 0 con Juventud Unida Universitario en San Luis en el cierre la primera fase del Federal A. Es la anteúltima fecha de esta ronda, pero en la siguiente tendrá libre.

Al terminar hoy esta instancia, el Albinegro busca sellar la clasificación para no depender de otros resultados. Si gana, sellará automáticamente el pase a la zona campeonato. Si empata quedará prácticamente adentro y si pierde tendrá que esperar.

Estuvo muy cerca de asegurar la clasificación la fecha pasada en el empate 2 a 2 con Argentino de Monte Maíz en La Visera. Se fue 2-1 arriba al descanso en un resultado que ya le daba el pase pero no lo pudo aguantar. Igual quedó como único puntero y deberían darse muchas combinaciones para que se quede afuera.

Cipo sumó solo en una de sus últimas cuatro presentaciones como visitante. En la última empató con FADEP en Mendoza y cortó una racha de tres derrotas seguidas afuera.

Para este encuentro, hace su debut el defensor central Cristian González en lugar de Yago Piro. También tiene su estreno como titular Luciano Gutiérrez que entró en el complemento contra Argentino de Monte Maíz.

Entró por Leandro Vella, otro de los refuerzos, que arranca en el banco. La cuarta incorporación, el delantero Nahuel Luna, también espera entre los relevos. Nicolás Peralta por Maximiliano López es el otro cambio.

De esta manera, Cipo forma con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Cristian González, Víctor Manchafico, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Luciano Gutiérrez, Gonzalo Lucero; Nicolás Peralta y Federico Acevedo.

Juventud salió con: Julián Lucero; Eber Garro, Juan Ignacio Benenatti, Gabriel Ojeda, Lautaro Figueroa; Julián Gómez, Lautaro Pérez, Francisco Aman, Ezequiel Sosa; Facundo Noguera y Juan Martín Amieva.