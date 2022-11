Río Colorado: Atlético dio el golpe y Agraria no pudo festejar el título

Juventud Agraria necesitaba al menos empatar para asegurarse el tricampeonato del torneo Clausura en primera división del fútbol de Río Colorado, pero sufrió una dura derrota por 1 a 0. Fue de local ante el único escolta Atlético, que con este resultado reavivó las esperanzas de llegar a la cima.

El campeonato oficial transita la fecha 15 y faltan tres para la culminación.

El conjunto de Algarrobo llegaba con 7 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el verde de Eduardo Labiano que en la última fecha tendrá fecha libre. El local necesitaba sumar un punto para levantar nuevamente el trofeo mayor.

Los anfitriones tenían la certeza de que podían ser nuevamente campeones y así también lo sentía su hinchada, que llegó en gran número a la cancha con todo el decorado para festejar.

Pero el conjunto que dirige Emiliano Basso, no jugó bien, se dejó llevar por los nervios dejando atrás el juego colectivo que venía demostrando en el torneo, donde ha contado con una delantera imparable.

Atlético, llegó con la idea de arruinar la fiesta y desde el primer instante jugó con mucho orgullo y fútbol. Eso se pudo advertir con la intensidad del juego, porque desde el medio campo apretó en cada rincón de la cancha, impidiendo el circuito colectivo que habitualmente propone Agrario. Los delanteros locales nunca pudieron llegar con claridad al arco que defendía Rodrigo Bornatici.

Agraria terminó perdiendo el choque, resultado que lo obliga a esperar para dar la vuelta olímpica.

El único gol de la noche llegó a los 25′ del primer tiempo a la salida de un córner. El artillero Ignacio Iturrioz le ganó la posición a su marcador y, de cabeza, decretó el tanto que le dio los tres puntos a los riocoloradenses.

Agrario quedó con 33 unidades, mientras que Atlético llegó a los 29, lo que le permite soñar en los últimos tres capítulos finales.

El domingo se completará la fecha con La Adela (18) vs Villa Mitre (8), Independiente (17) vs Villa Arana (18) y Buena Parada (18) vs Defensores (5).