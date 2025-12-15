Río Grande ascendió a la primera de Lifune y descendió San Lorenzo

Río Grande ascendió y jugará por primera vez en la A de Lifune. (Foto: Prensa Club Río Grande)

Río Grande se coronó como campeón del Oficial B de Lifune y logró su primer ascenso a la máxima categoría neuquina a tres años de debutar en la liga.

El club empezó a jugar en Lifune a mitad de 2022 y el año pasado estuvo cerca del ascenso al perder la promoción por penales con San Lorenzo que finalmente descendió en la actual temporada.

En el predio de ciudad deportiva donde hace de local, venció 2 a 0 a Los Canales con un doblete de Patricio Dalino. Además de ganar su partido, necesitaba que Añelo no derrote a Confluencia.

El Verde cayó 4 a 3 en su visita al Vinotinto y se le escapó el ascenso al quedar a dos puntos de Río Grande en un torneo que los tuvo siempre como protagonistas.

Además, Atlético Neuquén goleó 5 a 1 a Villa Iris y jugará la promoción por el ascenso ante un equipo de primera. El Tricolor se benefició de la definición del campeonato y sacó boleto al quedar debajo de Río Grande en la tabla general de primera y reserva.

Descendió San Lorenzo y un equipo más jugará la promoción

En la A de Lifune, se confirmó el descenso de San Lorenzo que empató sin goles con Patagonia y, a una fecha del final, ya no podrá evitar el último puesto en la tabla del oficial.

Como el Ciclón también está abajo en la general, la promoción con Atlético Neuquén la jugará el que quede anteúltimo en esa tabla.

Está entre Unión Vecinal (45 puntos pero con un partido menos), Don Bosco (47) y Petrolero (51). El que termine más abajo, se jugará la permanencia con el Tricolor en una serie a doble partido.