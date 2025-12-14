Regional Amateur: Atlético Regina e Independiente de Neuquén sorprendieron de visitantes

En los octavos de final de ida patagónicos del Regional Amateur, hubo sorpresas visitantes y un solo triunfo local en los duelos entre los equipos zonales.

El gran golpe de la jornada lo dio Atlético Regina que venció 2 a 1 a Alianza en Cutral Co. El Albo abrió el marcador a los 25 minutos del primer tiempo en un tiro libre de Ulises Romero al borde del área.

El arquero atajó en primera instancia y el rebote le quedó a Mateo Landro que entró solo para el 1-0. El local pidió offside pero el jugador estaba habilitado.

Con el correr de los minutos y con el 0-1, el Gallo creció en su dominio y pudo empatarlo a los 11′ del segundo tiempo. Joaquín Rikemberg tiró un centro preciso y Alan Riquelme lo igualó de cabeza.

El partido se emparejó y en su única chance clara del complemento, Regina marcó el segundo con un golazo de Tobías Rivas. El delantero enganchó desde la banda izquierda y sacó un preciso remate de derecha por arriba del arquero, casi sin ángulo. Sobre el final, Alianza se quedó con 10 por la expulsión de Riquelme.

En Cipolletti, Independiente de Neuquén se llevó un triunfazo al vencer 1 a 0 a La Amistad. El local se quedó con 10 a los 24 minutos por la roja directa a Nicolás Alonso por una patada de atrás.

En el complemento, los neuquinos abrieron el marcador con un centro de tiro libre de Pablo Vergara que bajó de cabeza Manolo Berra y empujó de zurda Ciro Clemente. La Amistad lo buscó con 10 pero se encontró con un sólido Ceferino Arregui.

Independiente venció 1 a 0 a La Amistad en Cipolletti. (Foto: Gentileza Vanina Campos)

En El Chañar, San Patricio se impuso 1 a 0 ante Estudiantes de Bariloche. El gol fue a los 22 minutos luego de una buena combinación de Oscar Páez con Santiago Jara que terminó en un cabezazo de Bernardo Deliso para el 1-0.

El Pincha tuvo un par de chances para empatarlo y Mateo González fue clave para sostener el cero en el arco local. El Santo aguantó y se llevó un triunfo que le sirve pero deja la serie abierta.

En el Luis Maiolino, Sportsman de Choele Choel se llevó un gran empate sobre el cierre ante Deportivo Roca. El Naranja lo ganaba con un gol de penal de Enzo Vallejos a los 23’ del primer tiempo.

El Depo lo tenía controlado pero, en el tiempo de descuento, el visitante logró el 1-1 de manera agónica. Fue en un centro de Juan Cruz Schaechel en el que dudó el arquero Bruno Corsi y lo aprovechó Cristian Laurín.

Deportivo Roca ganaba 1 a 0 y Sportsman se lo empató en el final. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

Todos los resultados (8vos de ida patagónicos)

Camioneros de Usuhaia 3 – Camioneros de Río Grande 1

Boxing de Río Gallegos 0 – Atlético Puerto San Julián 0

CAI de Comodoro Rivadavia 0 – Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia 0

J.J. Moreno de Puerto Madryn 2 – Deportivo Villalonga 1

La Amistad 0 – Independiente de Neuquén 1

San Patricio del Chañar 1 – Estudiantes Unidos de Bariloche 0

Alianza de Cutral Co 1 – Atlético Regina 2

Deportivo Roca 1 – Sportsman de Choele Choel 1