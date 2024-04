River tiene arquero para rato: Franco Armani renovará su contrato con un anuncio especial

River se aseguró a uno de sus referentes por un buen tiempo. Franco Armani, firmará la renovación de su contrato con River hasta diciembre de 2026 y el anuncio oficial se realizará este miércoles junto al presidente Jorge Brito.

Enzo Francescoli, mánager del conjunto de Núñez, ya había adelantado de que Armani iba a seguir ligado al Millonario. Y este martes confirmaron que mañana desde las 19 y en el auditorio del Monumental, sellará la extensión del vínculo junto al presidente Jorge Brito.

El vínculo formal del arquero campeón del mundo con la Selección Argentina finalizaba en diciembre de este año, pero desde la pretemporada ya se empezaba a evidenciar que podía sellar su continuidad con la Banda.

El jugador oriundo de Casilda ya había expresado sus intenciones de seguir vistiendo la banda después de 2024. Durante el 2023 hubo muchos rumores. Pero ofertas no había ninguna. En mi cabeza siempre quise seguir acá. Me gusta cumplir mis contratos y esa era mi idea este año. Cada año que inicia, me siento bien y cómodo acá. Estoy en el lugar que quiero estar«, había planteado en una entrevista con TyC Sports.

«Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio… siempre quise quedarme acá«, concluyó Armani dejando en claro su deseo de retirarse en el club de Núñez.

Con información de TyC Sports