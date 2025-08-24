River visita a Lanús por el Torneo Clausura luego de clasificar en la Libertadores: hora, TV y formaciones
El Granate recibe al Millonario en la Fortaleza por la sexta fecha del campeonato local. Todo lo que tenés que saber.
Este lunes 25 de agosto, River visitará la Fortaleza para enfrentar a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura. Luego de que ambos clasifiquen en la Copa Libertadores y Sudamericana, se medirán en un partido que promete emociones.
El Granate que dirige Mauricio Pellegrino, viene segundo en la Zona B, a solo dos puntos del líder. Luego de avanzar por penales ante Central Córdoba por Copa Sudamericana, buscará aprovechar su localía para escalar a la cima. En el torneo local, lleva 5 goles a favor y 3 en contra.
Mientras que el Millonario que comanda Marcelo Gallardo marcha puntero en la zona con un gran poder en el ataque: marcó once goles en cinco partidos. Llega a la Fortaleza luego de vencer a Libertad penales en la Copa Libertadores y buscará consolidar su posición en la tabla del torneo local.
¿A qué hora juegan Lanús vs. River, por el Torneo Clausura?
El partido entre la Banda y el Granate se disputará el lunes 25 de agosto de 2025 desde las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.
¿Por dónde ver Lanús vs. River, por el Torneo Clausura?
El partido será transmitido por ESPN Premium. Pero también vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Diario RÍO NEGRO.
La probable formación de Lanús contra a River
Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
La probable formación de River ante Lanús
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Los datos de Lanús vs. River, por el Torneo Clausura
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Fernando Ariel Cruz
- VAR: Yamil Possi
- Asistente VAR: Ariel Suárez
