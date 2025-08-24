River visita a Lanús por el Torneo Clausura luego de clasificar en la Libertadores: hora, TV y formaciones

Este lunes 25 de agosto, River visitará la Fortaleza para enfrentar a Lanús por la sexta fecha del Torneo Clausura. Luego de que ambos clasifiquen en la Copa Libertadores y Sudamericana, se medirán en un partido que promete emociones.

El Granate que dirige Mauricio Pellegrino, viene segundo en la Zona B, a solo dos puntos del líder. Luego de avanzar por penales ante Central Córdoba por Copa Sudamericana, buscará aprovechar su localía para escalar a la cima. En el torneo local, lleva 5 goles a favor y 3 en contra.

Mientras que el Millonario que comanda Marcelo Gallardo marcha puntero en la zona con un gran poder en el ataque: marcó once goles en cinco partidos. Llega a la Fortaleza luego de vencer a Libertad penales en la Copa Libertadores y buscará consolidar su posición en la tabla del torneo local.

¿A qué hora juegan Lanús vs. River, por el Torneo Clausura?

El partido entre la Banda y el Granate se disputará el lunes 25 de agosto de 2025 desde las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

¿Por dónde ver Lanús vs. River, por el Torneo Clausura?

El partido será transmitido por ESPN Premium. Pero también vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Diario RÍO NEGRO.

La probable formación de Lanús contra a River

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

La probable formación de River ante Lanús

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Lanús vs. River, por el Torneo Clausura