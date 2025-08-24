Sorpresa en Real Madrid: Franco Mastantuono será titular por primera vez

Esta tarde, Franco Mastantuono tendrá su primera titularidad en el Real Madrid. El argentino irá desde el arranque en la segunda fecha de la liga española ante Real Oviedo. Cabe recordar que ya había tenido su debut ingresando desde el banco de suplentes en el estreno del Merengue en el torneo.

La cuenta oficial del conjunto español confirmó que Mastantuono irá desde el arranque en la Casablanca. El volante ocupará la banda derecha en una esquema clásico 4-3-3 que utiliza Xabi Alonso.

El argentino acompañará en la delantera a Mbappé y Rodrygo. Mientras que en el mediocampo estará Tchouameni, Valverde y Arda Guler.

La confirmación de la titularidad de Franco Mastantuono.

El debut de Mastantuono en Real Madrid

Mastantuono había comenzado en el banco de suplentes en el duelo entre el Merengue y Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu. Sin embargo, a los 23 minutos del complemento, Xabi Alonso decidió darle su primera chance con la Casablanca y largó al campo de juego.

El exvolante del Millonario ingresó por Brahim Díaz, en una ventana que también se realizó el ingreso de Dani Carvajal por Trent Alexander Arnold.