River ya piensa en el próximo mercado de pases y va por un jugador de la selección de Uruguay
River buscará sumar atacantes en el próximo mercado de pases y puso el ojo en un extremo que juega en la selección de Uruguay.
Con un plantel deficiente en algunos puestos, Eduardo Coudet ya piensa en su primer mercado de pases en River y hoy se conoció un nuevo nombre en carpeta.
Se trata del uruguayo de 27 años Agustín Canobbio, delantero que también juega de extremo y actualmente viste la camiseta del Fluminense de Brasil.
El atacante volvió a la selección uruguaya en marzo después de dos años de ausencia y tiene chances de ser convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial.
Fue titular contra Inglaterra en Wembley y completó una buena actuación. El jugador fue crítico con el entrenador que igual lo volvió a citar después de un tiempo afuera.
La principal dificultad es que Canobbio tiene contrato hasta diciembre de 2028 en Fluminense. Además, el club brasilero pagó 6 millones de dólares por su pase a comienzos del año pasado.
El futbolista se formó en Fénix después pasó por Peñarol y luego llegó a Athletico Paranaense, antes de ir a Fluminense.
El otro jugador uruguayo que está en el radar de River es el volante central Mauro Arambarri, actualmente en Getafe. El club español posee el 50% de la ficha, Boston River tiene un 30% y el 20% restante pertenece al propio jugador.
Comentarios