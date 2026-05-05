River ya piensa en el próximo mercado de pases y va por un jugador de la selección de Uruguay

Con un plantel deficiente en algunos puestos, Eduardo Coudet ya piensa en su primer mercado de pases en River y hoy se conoció un nuevo nombre en carpeta.

Se trata del uruguayo de 27 años Agustín Canobbio, delantero que también juega de extremo y actualmente viste la camiseta del Fluminense de Brasil.

El atacante volvió a la selección uruguaya en marzo después de dos años de ausencia y tiene chances de ser convocado por Marcelo Bielsa para el Mundial.

Fue titular contra Inglaterra en Wembley y completó una buena actuación. El jugador fue crítico con el entrenador que igual lo volvió a citar después de un tiempo afuera.

La principal dificultad es que Canobbio tiene contrato hasta diciembre de 2028 en Fluminense. Además, el club brasilero pagó 6 millones de dólares por su pase a comienzos del año pasado.

El futbolista se formó en Fénix después pasó por Peñarol y luego llegó a Athletico Paranaense, antes de ir a Fluminense.

El otro jugador uruguayo que está en el radar de River es el volante central Mauro Arambarri, actualmente en Getafe. El club español posee el 50% de la ficha, Boston River tiene un 30% y el 20% restante pertenece al propio jugador.