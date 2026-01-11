Rodrigo Montes, el nuevo refuerzo de Deportivo Rincón que llegó desde Boca

El sexto refuerzo de Deportivo Rincón para el Federal A 2026 generó sorpresa porque llegó directamente desde Boca. Se trata del cordobés Rodrigo Montes.

El mediocampista de 25 años no era tenido en cuenta en el Xeneize y el León lo incorporó a préstamo por un año en una negociación que empezó el mes pasado.

Montes llegó a Boca a los 13 años en el 2014 y realizó gran parte de las inferiores hasta debutar en primera en el 2021 con Miguel Ángel Russo como DT.

Fue ante Banfield en un partido en el que Boca no pudo utilizar a la mayoría de su plantel profesional por romper el aislamiento en los incidentes posteriores al cruce con Atlético Mineiro por Copa Libertadores.

En ese semestre y con la llegada de Sebastián Battaglia, el cordobés sumó minutos en varios encuentros y llegó a acumular 11 partidos jugados. Incluso convirtió un gol en el triunfo ante Atlético Tucumán como visitante.

Desde 2022 le costó tener continuidad y quedó relegado en la consideración. En el mediocampo, prevalecieron Alan Varela, Cristian Medina, Agustín Almendra y Equi Fernández, entre otros.

Montes salió a préstamo en dos ocasiones. Jugó en Central Córdoba de Santiago del Estero y en Gimnasia de Jujuy. Durante 2025 entrenó por su cuenta en Boca sin sumar minutos.

El volante es del gusto del entrenador Pablo Castro y los dirigentes de Rincón hicieron las primeras consultas en la ceremonia del sorteo de la Copa Argentina. Hablaron con el Chelo Delgado y desde ahí pudieron encaminar el préstamo.

El León enfrentará a San Lorenzo por los 32avos de la Copa Argentina el viernes 20 de marzo con sede y horario a definir. Durante esas semanas también comenzará a disputar el Federal A 2026.

El equipo neuquino ya había incorporado a los defensores Rodrigo Herrera y Matías Carrera; a los extremos Jair Blanco y Alexis Valencia y al delantero Jorge Rossi.