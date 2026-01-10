Regional Amateur: domingo de definiciones en Cipolletti y Roca

San Patricio llega con desventaja al cruce de vuelta en Cipolletti ante La Amistad.

Este domingo se disputarán los cruces de vuelta de cuartos de final del Regional Amateur en la zona patagónica con dos partidos que prometen en Cipolletti y Roca. A las 18:30 en Cipolletti, La Amistad recibirá a San Patricio del Chañar con el arbitraje del viedmense Danilo Viola. El equipo cipoleño se impuso 2 a 1 en la ida como visitante.

Los dirigidos por Alfredo Tizza ganaron en el Chañar con goles de Diego Martínez, en su debut, y Yoel Juárez, de penal. El descuento fue de Pablo Figueroa en un tanto que dejó al Santo con vida en la serie.

A partir de las 19 en el Luis Maiolino, Deportivo Roca será local de Atlético Regina con el neuquino Ulises Jerónimo como juez principal. La ida en cancha del Albo fue empate 1 a 1.

El Depo abrió el marcador con un cabezazo de Santiago Villalba, reciente refuerzo, y Regina respondió por la misma vía mediante Facundo Acuña.

El equipo de Diego Napolitano, que tendrá su regreso al Maiolino, desperdició muchas chances claras en el primer tiempo y el visitante hizo negocio. Le ocurrió algo similar en la final de la Liga Confluencia contra La Amistad en Allen donde se consagró campeón por penales.

Para este cruce, el Naranja podrá contar nuevamente con Luciano Roberti que cumplió la fecha de suspensión.

Vale recordar que en estas series no hay regla diferencial para los goles de visitante y si el resultado global termina igualado se define directamente por penales.

Las otras dos llaves de la zona patagónica también se definirán el domingo. Deportivo Villalonga (0) recibirá a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia (3) a las 18 con el bahiense Facundo Altuna de árbitro.

El restante cruce será Boxing de Río Gallegos (1) – Camioneros de Río Grande (1) con Diego Álvarez de Trelew como juez principal.