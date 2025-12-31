Rincón encontró «Petróleo»: Rodrigo Herrera es el quinto refuerzo para el Federal A 2026

Antes de cerrar el 2025, Deportivo Rincón confirmó a su quinto refuerzo para el Federal A 2026. Se trata del experimentado defensor central Rodrigo «Petróleo» Herrera.

El zaguero de 36 años nacido en Famaillá, Tucumán, tuvo un paso por Cipolletti en el año 2015 y llega proveniente de Sarmiento de La Banda. En el club santiagueño fue capitán y una pieza clave para el ascenso al Federal A. La temporada pasada estuvo muy cerca de subir a la Primera Nacional al perder dos finales.

También vistió las camisetas de Atlético Tucumán, Central Norte de Salta, Racing de Córdoba, San Jorge de Tucumán, San Lorenzo de Alem, Juventud Antoniana, Unión Aconquija, Olimpo, Sansinena y Deportivo Merlo, entre otros.

Con 1,91 metros de altura, se destaca por su juego aéreo y ha convertido muchos goles ya que también patea penales. Este año metió 10 tantos y fue el máximo anotador del equipo.

Los cinco refuerzos de Deportivo Rincón

Además de Herrera, Deportivo Rincón sumó otros cuatro refuerzos. El otro ex Cipolletti que se incorporó fue Matías Carrera, lateral derecho de 29 años que llega desde el fútbol chileno.

También se sumó el extremo colombiano Jair Blanco que viene de jugar en Patagonia de Neuquén, Jorge Rossi, delantero proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco y Alexis Valencia, extremo chileno que estaba en Wanderers, del país trasandino.

Las bajas confirmadas son las del delantero Sebastián Jeldres que se fue a Cipolletti y la del defensor central Agustín Osinaga que volvió a Olimpo.

La de 2026 será una temporada desafiante para el León que, además de jugar el Federal A, enfrentará a San Lorenzo en los 32avos de la Copa Argentina, con fecha a confirmar.