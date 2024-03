San Patricio del Chañar, entre la pelea por el campeonato y el reclamo de apoyo

San Patricio del Chañar vive un presente difícil de encasillar en Lifune. Por una lado viene de golear a Maronese en primera y está en la pelea del Apertura como escolta del líder Don Bosco. Por el otro, mantiene un fuerte reclamo ante la municipalidad por falta de apoyo y aseguran que es imposible cubrir los costos de los viajes.

Los clubes de la liga neuquina ya habían manifestado su preocupación por los gastos en medio de la crisis económica nacional antes de que empiece el campeonato.

Ahora, en plena competencia, San Patricio fue el primero en expresar públicamente su preocupación y señalaron que “peligra la permanencia” en Lifune.

“La mayoría de los Municipios apoyan a sus equipos, ya sea con fondos, transporte u otro tipo de colaboraciones, en San Patricio del Chañar, muy cerquita de la gran “Vaca Muerta”, el Poder Ejecutivo Municipal ni siquiera se toma el tiempo para responder, es todo silencio”, denunciaron en la cuenta oficial del club.

“Con el intendente (Gonzalo Núñez) nos juntamos en enero y se comprometió para ayudarnos, como se venía haciendo en las gestiones anteriores”, reveló el presidente de San Patricio, Juan Acsama.

“Pedimos si nos podían cubrir el 50% de los gastos. Tenemos 300 chicos en el club, casi todos de la ciudad. Para cubrir todo deberíamos cobrar 35.000 o 40.000 pesos de cuota, eso es imposible de pagar”, continuó el dirigente.

“Nosotros juntamos con sponsors y dinero que ponemos de nuestros bolsillos unos 2 millones y medio de pesos por meses pero los gastos son de 5 o 6”, aseguró.

El intendente los convocó a una reunión para el próximo viernes y confían en poder acodar un aporte. Hasta el momento no hubo respuesta a un pedido hecho el mes pasado. Si el acompañamiento no se hace efectivo, la comisión directiva no descarta bajarse de la competencia.

En la Liga, San Patricio está segundo

En lo deportivo, el equipo del Chañar está segundo en la primera división de Lifune y quinto en la tabla general que incluye a reserva, quinta y sexta.

“A nosotros nos afecta, porque estamos día a día en el club y lo hemos visto crecer. Nos soltaron la mano. Somos el equipo del pueblo, lo normal es que nos acompañen. Tenemos que viajar en autos particulares o esperar hasta último momento para saber en qué vamos. Si queremos pelear el campeonato los jugadores no podemos estar pensando en eso”, afirmó el goleador del Naranja, Bernardo Deliso.

San Patricio goleó 4 a 0 a Maronese el último domingo y se mantiene a un punto del líder Don Bosco. “Hace tiempo que estamos en el buen camino y este año nos gustaría coronarlo con un campeonato”, reconoció Deliso que marcó tres de los cuatro goles ante el Dino.

“Los goles solo sirven si ganamos, ya he salido goleador en algún torneo sin ser campeón y no se disfruta”, comentó el delantero.

“El torneo corto da posibilidades pero al mismo tiempo si te va mal en un par de fechas ya te quedás afuera. Está muy parejo”, analizó.

En una pelea a dos frentes, San Patricio del Chañar intentará conseguir el apoyo económico para seguir en competencia y no dejar de apostar a ser protagonista en cada torneo.