San Patricio denunció a Alianza por golpes y piedrazos: «Esperamos que haya sanciones»

Alianza de Cutral Co le ganó 2 a 1 a San Patricio del Chañar en el Coloso del Ruca Quimey en un partido caliente que terminó con incidentes por la tercera fecha del Regional Amateur.

Al finalizar el encuentro, los jugadores quedaron expuestos a las agresiones de un grupo de hinchas locales que les arrojaron proyectiles desde la tribuna.

La dirigencia de San Patricio publicó un comunicado en el que también responsabilizó al operativo policial y a la organización del club local. También criticaron el arbitraje durante el partido.

«La inoperancia de la policía y la inacción del club local dejó como saldo que jugadores, cuerpo técnico y la comisión del club fueran golpeados por piedras y por personas que ingresaron a la cancha de la parcialidad de Alianza. Con total impunidad actuaron ante los ojos de todo el mundo, desde ya que hay grabación y fotos de los hechos que enlutan un domingo de futbol Federal», expresaron en el comunicado.

«Esperamos que tanto Lifune como el Consejo Federal tomen las medidas del caso y las sanciones ejemplificadoras para que estas cosas nunca más ocurran, los únicos protagonistas deben ser los jugadores», concluyeron.

Además, también compartieron un fragmento de la transmisión del sitio Acordes Deportivos donde se puede ver a los agresores en la tribuna.