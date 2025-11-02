Triunfos clave en la fecha 3 del Regional Amateur: Independiente le ganó a Maronese y La Amistad dio el golpe en Roca

La Amistad dio el golpe en el Luis Maiolino y se quedó con un triunfazo 2 a 1 ante Deportivo Roca.

En uno de los partidos más esperados del día, Independiente de Neuquén (4) venció 1 a 0 a Maronese (3) como visitante y lo desplazó de lo más alto del grupo en un triunfo clave. En un partido parejo, el Rojo fue algo superior y tuvo recompensa. El Dino quedó caliente por un gol anulado por offside en una jugada fina.

Triunfazo de Independiente en su visita a Maronese.

A falta de cinco minutos, Hernán Azaguate tiró una gran pared con Julián Martín, ambos ingresados desde el banco, y definió con sutileza ante la salida del arquero. Maro se quedó con diez en la jugada siguiente por un pisotón de Emilio Ponce a Martín que, para el árbitro, fue roja directa. En el tiempo de descuento, Ceferino Arregui fue clave en la visita con una gran atajada ante un remate lejano de Jeremías Fonseca que se metía al ángulo.

En esta zona, de tres equipos, Petrolero (1) tuvo fecha libre y solo el que quede primero seguirá en el torneo.

Alianza sigue con paso firme en la Zona 7

El que mantiene puntaje ideal es Alianza (9) en la Zona 7, luego de vencer 2 a 1 a San Patricio (3) en Cutral Co. Los goles del Gallo fueron de Alejandro Díaz y Federico Acevedo. El Santo, que sufrió su segunda derrota consecutiva, descontó de penal sobre el cierre.

En ese grupo, Patagonia (6) trepó al segundo lugar al derrotar a Unión (0) en Allen por 1 a 0 con un tanto de Maciel San Román.

La Amistad lo ganó en el final y hay triple empate en la Zona 9

En otro de los partidos más picantes del día, La Amistad le ganó sobre el final 2 a 1 a Deportivo Roca en el Luis Maiolino, y ambos lideran la Zona 9 junto a Argentinos del Norte, los tres con 6 puntos.

El arranque fue sin respiro, ya que a los 30 segundos el Naranja abrió el marcador con un derechazo de Carlos López desde la medialuna del área. Los cipoleños respondieron al instante: después de sacar del medio, tardaron tan solo 20 segundos en empatarlo. Fue en una gran acción individual de Kevin Guajardo, que asistió por el medio a Santiago Garcés.

En un partido muy parejo y disputado, que parecía terminar en empate, se hizo presente una de las máximas del fútbol: dos cabezazos en el área son gol. A los 39 minutos del complemento, tras un córner ejecutado por Antonio Santacruz, Facundo Morales asistió a Lucas Mellado, que puso el 2 a 1 definitivo.

Argentinos del Norte también alcanzó la línea de Roca al conseguir un triunfo importante en Cipolletti. Fue 2 a 1 contra Pillmatún (0), con goles de Juan Vera y Miguel Moraga.

Zonas 5, 8 y 10: los punteros no aflojan y se acomodan las tablas

En la Zona 10, también sigue con andar perfecto Atlético Regina (9) luego de ganarle 2 a 0 a Sportsman de Choele Choel (6) en el duelo de líderes, con goles de Ulises Romero y Santiago Ávila.

En Bariloche, por la Zona 5, Puerto Moreno (4) le ganó 3 a 0 a San Martín de Esquel (1) y quedó segundo. Estudiantes Unidos (7) continúa puntero tras empatar 1 a 1 con Cruz del Sur (3).

En la Zona 8, Jorge Newbery de Patagones y Deportivo Villalonga siguen en lo más alto con 7 puntos después de derrotar 3 a 0 a Talleres de San Antonio Oeste (0) y 4 a 1 a Independiente de Río Colorado (3), respectivamente.