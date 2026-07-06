Scaloni confirmó a Paredes como titular y dio pistas del equipo para enfrentar a Egipto

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la previa al partido de la Selección Argentina, este martes ante Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026 y dio algunas pistas del equipo titular.

El entrenador, fiel a su estilo, no confirmó la formación pero sí aseguró que Leandro Paredes estará desde el inicio en el mediocampo. El partido será desde las 13 horas en Atlanta.

«Las veces que Leandro estuvo al 100% después de Qatar ha jugado casi siempre él. Ha venido lesionado después del partido por Copa Libertadores con Boca e hizo un esfuerzo bárbaro para llegar», destacó el DT.

«Creemos que el suplente ideal era Alexis porque Enzo en su equipo está jugando a una altura más, llegando al área. Por eso optamos que, cuando no estaba Leandro, jugase Alexis», describió.

"ALEXIS JUGÓ DE 5 PORQUE PAREDES EMPEZÓ EL MUNDIAL LESIONADO"



Lionel Scaloni, en conferencia de prensa, fue contundente al ser consultado por la mediocampista central de la Selección Argentina. pic.twitter.com/TkaRV0QQf8 — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2026

Respecto al nivel del equipo ante Cabo Verde y los puntos a corregir, el técnico evaluó: «La idea es, más allá de dominar el partido, no tener esas trancisiones que tuvieron ellos y nos hicieron daño. Hay que intentar defendernos con la pelota, estar más finos desde ese aspecto y no hacer las jugadas tan rápidas. En los últimos partidos hemos visto que recuperábamos y atacábamos muy rápido, sin juntar cinco o seis pases».

«Esta Selección hace años que viene jugando como candidata en todos los torneos y siempre ha jugado bien. Cuando el rival te mete en dificultad o las cosas no salen como uno piensa, no hay una sola manera de ir a ganar. Yo estaba convencido de que si el equipo no sacaba ese temperamento quedábamos afuera. Argentina siempre fue protagonista del partido y los errores puntuales como el gol no nos bajonearon, seguimos atacando. Eso fue una buena señal. Hay veces que la táctica o la estrategia quedan de lado. Cuando no podés, tenés que romper el esquema de otra manera», agregó.

También anticipó lo que puede ser el duelo con Egipto. «Es una muy buena selección. Además de los jugadores de jerarquía tiene a un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, tiene una idea marcada de juego y juega bien», señaló.

El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022, también analizó los últimos resultados del Mundial. «Está siendo complicado para todos, Francia parecía un rival temible, y lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos a España con Portugal y lo ganó bien pero también le costó hasta el último minuto. No hay selecciones que han mantenido lo que se venía haciendo hasta antes del Mundial porque los rivales juegan», opinó.

"A FRANCIA Y ESPAÑA LES COSTÓ GANAR POR CÓMO LE JUGARON"



🎙️🇦🇷 Lionel Scaloni, en conferencia de prensa previa al duelo ante Egipto, analizó el nivel parejo de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/A0b61Jfegf — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2026

«Es muy difícil, hay condiciones diferentes a lo que se venía viendo en los otros Mundiales. A mi entender la mayoría de los jugadores que han jugado mucho partidos este año lo están sintiendo y por eso creo que el nivel no es el que estamos acostumbrados», amplió.