Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Después de la sufrida clasificación en 16avos de final ante Cabo Verde, la Selección Argentina tendrá este martes un nuevo desafío al enfrentar a Egipto por los octavos de final.

Será desde las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Transmite TyC Sports, Telefé y DSports y el árbitro será el francés Francois Letexier.

Los dirigidos por Lionel Scaloni no tuvieron una buena actuación contra Cabo Verde el viernes y se impusieron 3 a 2 en el alargue sin mucho margen. El equipo tuvo poca frescura y un ritmo cansino, muy distinto al que caracterizó a este ciclo multicampeón.

Ese rendimiento hizo que el DT meta mano en la formación titular y se esperan tres cambios. En la defensa, Nicolás Tagliafico entraría por Facundo Medina. El del Olympique de Marsella tuvo un buen nivel en lo que va del Mundial pero terminó acalambrado contra Cabo Verde y el técnico optaría por el regreso del lateral izquierdo que más jugó en su era.

En el mediocampo, entraría Leandro Paredes por Thiago Almada en búsqueda de mayor equilibrio y para soltar más a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Otra alternativa es Nicolás González para ganar amplitud por la banda. En ese caso, los volantes se mantendrían igual.

Arriba, Julián Álvarez reemplazaría a Lautaro Martínez. Ninguno de los dos pudo destacarse demasiado hasta el momento. El ex River no tuvo soltura de otros momentos y el ex Racing casi no contó con ocasiones de gol. Entre las dos opciones, Scaloni elegiría al del Atlético Madrid. Luego de Cabo Verde, Lionel Messi hizo hincapié en la presión fallida, un factor que explicaría la inclinación por la Araña.

Argentina necesita los goles de sus delanteros y no depender casi exclusivamente del aporte del capitán. La Selección convirtió 11 tantos en la Copa y 7 fueron de Messi. Lautaro hizo uno de penal, Giovani Lo Celso anotó de tiro libre (ambos con Jordania) y ante Cabo Verde tuvieron que aparecer los centrales: Lisandro Martínez y Cuti Romero.

Al entrar Paredes, el esquema es casi idéntico al de la semifinal de Qatar 2022 contra Croacia (Licha Martínez por Otamendi, la única diferencia). También es el dibujo que usó en la goleada 4-1 a Brasil por Eliminatorias, con Messi en vez de Almada. El volante de Boca es una garantía para el DT y uno de los referentes desde que asumió el cargo.

Lo que está claro hasta el momento es que las dudas del entrenador son las que ha tendido en el último tiempo y todavía no considera a Nicolás Paz o Valentín Barco como variantes para el comienzo.

Egipto viene de pasar por penales ante Australia y tiene como gran figura a Mohamed Salah. Otro punto alto es el delantero del Manchester City, Omar Marmoush. Su base es la del Al Ahly, el club más fuerte del país y del continente africano.

Posibles formaciones

Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Hora: 13

TV: TyC Sports, Telefé y DSports

Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Estadio: Mercedes-Benz, Atlanta.