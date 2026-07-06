Tras el salto de junio, el dólar pone un freno en el inicio de la semana: el BCRA toma aire con la reestructuración de deuda

El mercado cambiario argentino inició la semana con niveles de negociación que marcan su punto más alto en cuanto a volumen para el mes de julio. El promedio diario se sostiene por encima de los US$ 700 millones y, puntualmente este lunes, se negociaron US$ 725,6 millones en el segmento de contado. Esta inyección de oferta fue clave para estabilizar la cotización de la divisa, luego de un mes de junio donde registró un incremento superior al 5%.

En la plaza mayorista, el billete estadounidense cedió dos pesos (un 0,1%) para ubicarse en $1.486,50, tomando distancia del máximo de $1.489 que había alcanzado la semana pasada, el cual representaba su pico más alto desde la corrida cambiaria de octubre de 2025.

Por otra parte, el dólar oficial para la venta al público finalizó sin alteraciones a $1.510 en el Banco Nación por cuarto día consecutivo, mientras que el dólar blue experimentó un leve incremento de cinco pesos, cerrando a $1.515.

Asimismo, el dólar Contado con Liquidicación (CCL) cayó 1,5% hasta los $1.572,44. De esta manera, la brecha con el oficial bajó hasta un 4,10%, mientras que con el MEP (que subió 0,1% y cerró en $1.525,47) quedó en 3,10%.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el techo de las bandas cambiarias creció a $1.814,21, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 327,71 pesos o un 22% por debajo de ese límite teórico para la flotación.

El análisis del mercado y el impacto de la inflación

Con respecto al comportamiento de la plaza cambiaria, distintos actores del sector financiero opinaron en Infobae. Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, explicó: “El dólar mayorista arranca la semana bastante estable en torno a los $1.490, a partir de un descanso tras el reacomodamiento de las últimas semanas impulsado por una mayor demanda, dentro de un contexto de depreciación también en las monedas emergentes».

En paralelo, el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano puso el foco en el balance entre la evolución del tipo de cambio y los precios locales. “En términos anuales al mes de junio, el dólar mayorista subió el 23,2%, mientras que la tasa de inflación se ubicaría en el 33,2%, esto daría como resultado una inflación en dólares del 8,2% anual«, explicó.

El consultor también trazó un balance general al afirmar que «desde que asumió Javier Milei la inflación fue del 319% mientras que la devaluación del dólar mayorista fue del 311,7%, el dólar ‘contado con liquidación’ pasó de $834 el 30 de noviembre del año 2023 a $1.558 a junio del año 2026 aumentando el 86,7%. El que se quedó en dólares billetes perdió contra la inflación y el dólar mayorista”.

Las proyecciones del dólar para 2027

Un factor determinante para calmar las expectativas del mercado fue la reciente maniobra del Banco Central con la deuda externa. Desde la firma Portfolio Personal Inversiones explicaron que la autoridad monetaria “sorprendió al anunciar la extensión hasta septiembre de 2028 de las operaciones de REPO con bancos internacionales por US$ 6.000 millones, unos US$ 1.000 millones por encima de lo que esperaba el mercado».

Según indicaron, «la operación se abonará a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%, lo que actualmente equivale a una tasa de 7,6%-7,7%“.

El impacto de esta extensión es profundo. “Con esta extensión, los vencimientos de REPO dentro de los próximos doce meses se reducen desde US$ 8.390 millones a apenas US$ 2.390 millones», añadieron desde Portfolio Personal. Sobre este punto, destacaron que «el efecto es casi automático: en nuestra medición más exigente, las reservas netas saltan a US$ 4.470 millones, volviendo a terreno positivo por primera vez desde octubre de 2025 y alcanzando el nivel más alto desde noviembre de 2021″.

Toda esta ingeniería financiera va en sintonía con las previsiones oficiales. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó durante la presentación de los lineamientos del Programa Financiero 2026-2027 que “producto del superávit financiero, hay un excedente de financiamiento neto de US$ 3.700 millones, que se destinará como colchón para afrontar los vencimientos de capital de 2027″.

Por último, y de cara a la liquidación de divisas para lo que resta del año, la Bolsa de Comercio de Rosario advirtió que “el agro argentino liquidaría US$ 34.900 millones en 2026, unos US$ 1.200 M por debajo de lo proyectado hace un mes», debido a «menores precios de exportación proyectados”.