El insólito cruce entre Mbappé y una senadora de Paraguay por insultos racistas: «La peor imagen posible de su país»

Un escándalo internacional empañó el cierre de los octavos de final del Mundial 2026 tras el triunfo por 1-0 de la selección francesa sobre Paraguay en Filadelfia. El resultado, definido con un gol de penal convertido por Kylian Mbappé, desató una ola de agresiones discriminatorias por parte de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Sus expresiones generaron el rechazo inmediato del jugador y desencadenaron un fuerte repudio diplomático.

La polémica comenzó cuando la legisladora, conocida por su estilo confrontativo, utilizó la red social X para lanzar una serie de mensajes con insultos dirigidos al capitán del seleccionado europeo.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…”, escribió la senadora.

Lejos de detenerse, en una segunda publicación, Amarilla agravó el tono racista: “Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill. Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, agregó, en referencia a un cruce que el delantero tuvo con el arquero paraguayo en el campo de juego.

Incluso, la funcionaria sugirió una posible agresión contra Mbappé: “Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”.

Frente a la gravedad de las declaraciones, el propio Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para contestarle directamente a la legisladora, a quien calificó como una mujer “despreciable e indigna de su cargo”.

“Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición», sentenció el capitán de Francia en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el delantero lamentó el impacto que las palabras de la funcionaria tienen sobre el plantel sudamericano: «Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”.

El repudio del gobierno francés y la toma de distancia de Paraguay

El exabrupto de la legisladora no quedó limitado a las redes sociales y el caso replicó hasta en el gobierno de Francia, que salió a respaldar a su máxima figura deportiva. Según indicó un comunicado oficial del Palacio del Elíseo, «el presidente de la República apoya a Kylian Mbappé y al equipo francés de cara a los ataques racistas dirigidos contra el capitán de los Blues».

En esa misma línea se expresó la ministra de Deportes francesa, Marina Ferrari, quien catalogó las expresiones de la senadora como «abyectas», «indignas» e «inaceptables». En un mensaje difundido a la prensa, la funcionaria advirtió: “Frente al racismo, no permaneceremos en silencio. Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”.

Ante la magnitud del escándalo diplomático, el Poder Ejecutivo de Paraguay debió intervenir para desligarse de la senadora. A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración nacional remarcó que las expresiones de Amarilla “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

Además, la Cancillería paraguaya aclaró de forma tajante que los dichos de la legisladora «de ninguna manera representan la posición del Gobierno de la República del Paraguay ni del pueblo paraguayo».

Según reveló la propia presidencia de Francia, el mandatario de Paraguay se comunicó directamente por carta con Emmanuel Macron para condenar las lamentables declaraciones.