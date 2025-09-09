SUSCRIBITE
Scaloni se reencuentra con Beccacece después del Mundial de Rusia 2018: cómo quedó su relación

Lionel Scaloni y Sebastián Beccacece se volverán a ver las caras hoy en el duelo entre Argentina y Ecuador. Ambos formaron parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018.

Scaloni, Beccaece y Sampaoli, juntos en 2018.

Lionel Scaloni y Sebastián Beccacece se reencontrarán hoy en el partido entre Argentina y Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Los dos entrenadores, ya clasificados a la Copa del Mundo del año que viene, formaron parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli que no terminó bien en Rusia 2018.

Beccacece era el ayudante de campo de Sampaoli y su mano derecha. Scaloni se sumó al equipo del DT en Sevilla como analista de los equipos rivales y luego también lo llevó a la Selección.

Existen decenas de versiones sobre lo que pasó en el Mundial de Rusia 2018. Lo que quedó en evidencia fue que la relación entre parte del cuerpo técnico y el plantel se rompió durante la competencia. Incluso hubo una fuerte discusión de Sampaoli con Beccacece.

Con la salida de ambos, Scaloni quedó a cargo junto a Pablo Aimar de la Sub 20 que iba a dirigir Beccacece en el Torneo de la Alcudia. Luego de ese campeonato, el DT subió como interino a la mayor y a partir de 2019 fue ratificado en el comienzo de un ciclo que superó todas las expectativas.

Esa situación y lo que se vivió durante el Mundial, no dejó una buena relación entre Scaloni y Beccacece. Más allá de las rispideces, ambos evitaron manifestarse públicamente y fueron elogiosos entre sí.

Qué dijeron Scaloni y Beccacece antes de Argentina – Ecuador

Lionel Scaloni destacó que Ecuador es una de las «mejores selecciones del mundo» y analizó: «Vamos a enfrentar a una selección que viene bien desde hace mucho tiempo, pero Sebastián (Beccacece) le dio más vuelo al equipo, tiene grandes jugadores y es una buena medida».

Por su parte, Beccacece aseguró que este equipo de Argentina es la «mejor selección de la historia». Además, comentó: «Lleva siete años de trabajo, con una manera muy linda, muy sofisticada, muy genuina, tiene mucha espontaneidad, naturalidad, gobierna generalmente donde va, es protagonista, lleva las riendas del partido».


Temas

Jorge Sampaoli

Lionel Scaloni

Sebastián Beccacece

Selección Argentina

Selección de Ecuador

