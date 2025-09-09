Scaloni se reencuentra con Beccacece después del Mundial de Rusia 2018: cómo quedó su relación

Lionel Scaloni y Sebastián Beccacece se reencontrarán hoy en el partido entre Argentina y Ecuador en Guayaquil por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Los dos entrenadores, ya clasificados a la Copa del Mundo del año que viene, formaron parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli que no terminó bien en Rusia 2018.

Beccacece era el ayudante de campo de Sampaoli y su mano derecha. Scaloni se sumó al equipo del DT en Sevilla como analista de los equipos rivales y luego también lo llevó a la Selección.

Existen decenas de versiones sobre lo que pasó en el Mundial de Rusia 2018. Lo que quedó en evidencia fue que la relación entre parte del cuerpo técnico y el plantel se rompió durante la competencia. Incluso hubo una fuerte discusión de Sampaoli con Beccacece.

Con la salida de ambos, Scaloni quedó a cargo junto a Pablo Aimar de la Sub 20 que iba a dirigir Beccacece en el Torneo de la Alcudia. Luego de ese campeonato, el DT subió como interino a la mayor y a partir de 2019 fue ratificado en el comienzo de un ciclo que superó todas las expectativas.

Esa situación y lo que se vivió durante el Mundial, no dejó una buena relación entre Scaloni y Beccacece. Más allá de las rispideces, ambos evitaron manifestarse públicamente y fueron elogiosos entre sí.

Qué dijeron Scaloni y Beccacece antes de Argentina – Ecuador

Lionel Scaloni destacó que Ecuador es una de las «mejores selecciones del mundo» y analizó: «Vamos a enfrentar a una selección que viene bien desde hace mucho tiempo, pero Sebastián (Beccacece) le dio más vuelo al equipo, tiene grandes jugadores y es una buena medida».

Por su parte, Beccacece aseguró que este equipo de Argentina es la «mejor selección de la historia». Además, comentó: «Lleva siete años de trabajo, con una manera muy linda, muy sofisticada, muy genuina, tiene mucha espontaneidad, naturalidad, gobierna generalmente donde va, es protagonista, lleva las riendas del partido».