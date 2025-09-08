Argentina cierra las Eliminatorias contra Ecuador en Guayaquil: hora, TV y formaciones

Con las dos selecciones ya clasificadas desde hace tiempo, Argentina y Ecuador cierran las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Será este martes desde las 20 horas en Guayaquil con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisiones de TyC Sports y Telefé.

Sin Lionel Messi, que tuvo su despedida por los puntos en el país en el 3-0 ante Venezuela, Lionel Scaloni adelantó que hará más cambios. El DT licenció al capitán para darle descanso y tampoco podrá contar con Cuti Romero que llegó al límite de amarillas. Los números puestos para reemplazarlos son Lautaro Martínez y Leonardo Balerdi.

El zaguero hará dupla en el fondo con Nicolás Otamendi que, ante la ausencia de Messi, será el capitán. En defensa también podría entrar Gonzalo Montiel por Nahuel Molina.

Además, Alexis Mac Allister, Nico Paz y Nicolás González son los otros con chances de ser titulares luego de ser suplentes contra Venezuela. El que saldría es Franco Mastantuono. En ataque, Scaloni deberá decidir si junta a Lautaro con Julián Álvarez o si el delantero del Inter será el único «9».

El entrenador ya piensa en las variantes para la lista del Mundial 2026 y reconoció que “no saldrá mucho” de la base que utilizó en las últimas convocatorias.

Argentina tendrá cuatro amistosos hasta fin de año. Dos serán en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico en octubre. Los restantes se disputarán en noviembre en Angola e India con rivales a confirmar.

Aunque la mente está puesta en el Mundial, en la AFA ya piensan en la renovación de Scaloni y esperan que continúe después de la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Dependerá de varios factores pero, con la inclusión de varios jóvenes, la renovación ya está en marcha.

Posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Thiago Almada; Nicolás González, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Árbitro: Wilmar Roldán

Hora: 20

TV: TyC Sports y Telefé