Qué dijo Scaloni sobre la presencia de Messi en el Mundial 2026: «Se lo va a tomar con tranquilidad»

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa en la previa del partido de este martes ante Ecuador e hizo mención a la presencia de Lionel Messi en el Mundial 2026.

Antes del último partido de Eliminatorias Sudamericanas en Guayaquil, que será este martes desde las 20, el ténico se refirió a las declaraciones del capitán que puso en duda su presencia en la Copa del Mundo del año que viene.

“No hable de esta situación. Solo sé lo que declaró y se va a tomar con tranquilidad todo este tiempo, así lo merece. Lo que decida estará bien», señaló el DT.

"CON LEO NO HABLÉ DE LA SITUACIÓN DEL MUNDIAL. LO QUE DECIDA ESTÁ BIEN"



Lionel Scaloni se refirió a la participación de Messi en el campeonato del Mundo pic.twitter.com/IeKoMnM4GP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 8, 2025

Respecto a los posibles convocados al Mundial, comentó: «El porcentaje de la lista creo que hoy no corresponde decirlo porque no lo tengo claro. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben. Hay una cantidad de jugadores que siempre es la misma y no saldrá mucho de ahí. A partir de cuando nos digan cuántos jugadores pueden ir, tomaremos decisiones», agregó.

Scaloni sobre Ecuador: «Es una de las mejores selecciones del mundo»

En cuanto a lo que será el partido de este martes ante Ecuador en Guayaquil, Scaloni aseguró que juegan contra “una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Primero con (Gustavo) Alfaro y ahora con Sebastián (Beccacece). Es una de las más importantes en el mundo y tiene grandes jugadores. Es una de las mejores selecciones del mundo.

«Es un equipo que intenta ser muy ofensivo y lo consiguió. Tiene un funcionamiento claro y será un partido complicado. Es una buena prueba», agregó.

"ME PREOCUPA TODO. ES DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL MUNDO"



Lionel Scaloni acerca del rival de mañana, Ecuador



"SIEMPRE ESTAMOS ABIERTOS. MIRAMOS QUE JUEGUE BIEN Y QUE SE COMPORTE BIEN"



Sobre una posible convocatoria de nuevos jugadores pic.twitter.com/qCci8lu0QK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 8, 2025

Sobre los posibles cambios en el equipo argentino, Scaloni indicó: «Hay dos seguros y haremos alguno más. Creemos que es importante ver a otros jugadores”.

Las dos bajas confirmadas son Lionel Messi, que tendrá descanso, y Cristian Romero que llegó al límite de amarillas. Leonardo Balerdi y Lautaro Martínez serían los reemplazantes pero habrá más modificaciones de acuerdo a lo que dijo el DT.

El elogio de Scaloni a Otamendi: «Será el capitán»

Además, Scaloni hizo hincapié en que, además de Messi, estos serán los últimos partidos de Nicolás Otamendi con la camiseta de la Selección.

«Con lo de Leo nos olvidamos de todo lo que representa él para nosotros. Tuve una charla con él y por eso mereció jugar el partido. Él es uno de los que nos dio una mano enorme a nivel grupal. Vino a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo para nosotros. Él será el capitán ante Ecuador«, destacó sobre Otamendi.