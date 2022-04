Se retiró Willy Ferreyra: «Uno deja de ser profesional, no jugador de fútbol»

A lo largo de su extensa carrera como profesional, que inició una fría mañana de junio de 2001 por la Liga Confluencia en el triunfo de Cipolletti por 3-0 a Experimental, Guillermo Willy Ferreyra se convirtió en uno de los referentes del arco del fútbol del Alto Valle. Luego de más de 20 años como profesional, el arquero decidió colgar los guantes y dialogó con En eso estamos de RN Radio sobre el anuncio que realizó el pasado fin de semana.

«Uno deja de ser jugador profesional, pero nunca voy a dejar de ser jugador de fútbol», afirmó el experimentado portero que durante los últimos defendió el área de La Amistad, donde se consagró en dos oportunidades campeón de Liga y también logró quedarse con un clasificatorio al Regional Amateur.

Sobre su carrera, Willy afirmó que empezó mucho antes de aquel debut con el Albinegro a principios de 2001: «Arranqué a los 5 años en la escuelita de San Martín, y estuve durante más de 32 años jugando, por suerte».

Ahora, mucho tiempo después y con cientos de partidos en la espalda decidió apostar por otro aspecto de su vida. «Son decisiones difíciles. Ya lo venía pensando hace tiempo, y creo que lo mejor es hacerlo ahora. Uno que juega desde chico le cuesta, nunca va a dejar de ser jugador; pero es momento de decir basta», comentó.

El arquero también tuvo un paso por Independiente de Neuquén. (Foto: Archivo /Matías Subat)

Ferreyra se destacó por grandes actuaciones, formó parte de dos planteles que lograron el ascenso al Torneo Argentino A (con Cipolletti y Racing de Olavarría), pero también afirmó que el puesto de arquero suele ser ingrato.

«Podés ser un fenómeno los 90′, pero te equivocaste en la última y la vas a buscar adentro, y quedás como el malo de la película. Es difícil la competencia entre arqueros, depende de la cabeza. Cuando no jugás, vas a entrar solo si al arquero titular le pasa algo malo o no rinde bien, y uno no quiere desearle algo malo al compañero», comentó sobre las dificultades que tiene la vida en el arco.

Al momento de hacer un repaso de sus inicios abajo de los tres palos, comentó: «Yo de chico arranqué en el Club San Martín con el ‘Perro’ Aguirre de DT, y uno de los primeros días faltó el arquero así que me animé a ir al arco. Me gustó y ya me quedé toda la vida ahí».

A lo largo de la entrevista, Willy se tomó un tiempo para recordar los buenos momentos que vivió dentro de una cancha de fútbol. «Los campeonatos, la preselección para la Selección Argentina, conocer lugares inimaginados, poder viajar en avión, los amigos… y también las cosas malas. El que juega al fútbol se prepara para ganar. Lamentablemente siempre son más las malas que las buenas, pero haber triunfado con Cipolletti fue una de las cosas más lindas que me pasaron».

Para finalizar se encargó de agradecer a La Amistad, club que lo recibió con los brazos abiertos y le dio la oportunidad de jugar en la región durante los últimos años. «Solo tengo palabras de agradecimiento. Cuando uno crece tiene otras necesidades, y el fútbol regional es difícil para vivir de esto. Y el club fue el único que me abrió las puertas para conseguir un trabajo estable», detalló.

Además, agradeció el cariño del público que se incrementó luego del anuncio de su retiro. «Hoy, que ya no estoy en una cancha de fútbol, se empieza a sentir más el cariño de la gente. Siempre estuvo, pero quizás uno no se daba cuenta. Hoy me siento agradecido», concluyó.

Escucha la nota con Willy Ferreyra en «En eso estamos» de RN Radio

