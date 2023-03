Se retrasó la llegada de Jamal Bhuyan, refuerzo de Bangladesh, a Sol de Mayo

El anuncio del pase del capitán de la selección de Bangladesh, Jamal Bhuyan, a Sol de Mayo de Viedma generó repercusión a nivel nacional a fines del mes pasado pero su llegada al club rionegrino se retrasó.

El mismo día en que Argentina abrió su embajada en el país asiático, Sol de Mayo confirmó a Bhuyan como refuerzo en una negociación a cargo de Malte SRL, empresa que gerencia el fútbol de la institución y tiene como cara visible al dirigente de la Federación Patagónica y del Consejo Federal, Juan Pablo Beacon.

En los días posteriores al anuncio, se corrieron rumores sobre una complicación ante la supuesta negativa del club donde juega el mediocampista, el Sheikh Russel KC.

En díalogo con Río Negro, el presidente y entrenador de Sol de Mayo, Adán Valdebenito, reconoció que hubo un retraso pero descartó que el pase esté caído.

El dirigente y DT, aseguró que lo inscribieron en la lista de buena fe para el Federal A y que esperan que arribe a Viedma «dentro de un mes o un mes y medio».

Antes, Bhuyan disputará partidos con su seleccionado correspondientes a la fecha FIFA de marzo y luego se desvinculará de su club.

Sol de Mayo debutará por el Federal A, después de tener libre en la fecha 1, el próximo domingo contra Olimpo en Bahía Blanca.

Polémica entre Beacon y Cruciani

En redes sociales, se viralizó una frase del entrenador argentino Diego Andrés Cruciani, que dirigió a Bhuyan en el Saif Sporting Club Limited de Bangladesh.

En los dichos que le adjudicaron, decía que «no le parecía una buena opción» para el futbolista porque en el Federal A «el juego es muy físico» y «no podría mostrar su juego».

Ante esa declaración, Juan Pablo Beacon le respondió en Twitter y lo calificó de «mediocre exjugador y DT que pasó sin pena ni gloria por el fútbol argentino». También dle dijo que «eso en Argentina se dice mala leche».

Cruciani, mediocre ex jugador y dt q paso sin pena ni gloria por el futbol argentino, diciendo q no hay buen fútbol en el Federal A! Lo q el no pudo lograr nunca en su propio País, quiere vedarselo a Jamal… eso en Argentina se dice "MALA LECHE". — Juan Pablo Beacon (@JuanPBeacon) March 3, 2023

En comunicación con Río Negro, el exjugador y entrenador del Club Cipolletti, aclaró que los medios de Bangladesh habían «deformado» lo que quiso expresar.

«Lo que yo dije es que en el Federal A se juega mucho más intenso y es superior desde lo físico a la liga de Bangladesh. Y Jamal es un jugador muy técnico pero que le va a costar mucho este medio porque no es defensivo, no es recuperador, él es un 5 de manejo y distribución que no le gusta jugar con otro volante central al lado», expresó el DT.

«Nunca hablé mal del Federal y solamente quise cuidarlo a él. Es más, traté de contactar a un jugador de Sol de Mayo para poder explicarle sobre Jamal para q lo ayuden, pero ese jugador ya no está en el plantel», completó.

Sobre lo que escribió Beacon, Cruciani comentó: «Es lamentable todo, me tengo que comer descalificaciones gratuitas de gente que no conozco ni me conoce».