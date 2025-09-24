La formación de River para buscar la heroica en Brasil: adentro los referentes y chau a la línea de 5

River se medirá esta noche ante Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River tendrá esta noche un partido clave ante Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que buscará revertir el 2-1 que sufrió de local la semana pasada. Con pocos argumentos dentro del campo de juego, Marcelo Gallardo intentará revivir la mística del Millonario para volver a estar entre los cuatro mejores de América. Para eso, prepara varios cambios en la formación.

La línea de tres zagueros y el mediocampo despoblado que dejó en evidencia a Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández, no se repetirán en Brasil. En su lugar, el Muñeco volvería a los cuatro defensores y sumaría al menos un volante más, aunque los tres de la ida se mantendrían en el once inicial.

Giulano Galoppo yJuan Carlos Portillo (zaguero en la ida) son alternativas para sumarse a un medio que podría llegar a tener cinco jugadores. Pero la duda pasa por un referente: continúa Nacho o entra Juanfer Quintero más adelantado.

Mientras que en la defensa, el jugador que saldría es Lautaro Rivero. Gallardo apuesta a la experiencia y la dupla central tendría a Paulo Díaz junto con Lucas Martínez Quarta sería el primer marcador

Si bien en la previa se especulaba que el Muñeco debería apostar por un ataque más poblado, lo cierto es que solo Maximiliano Salas tiene la titularidad garantizada. Con la lesión de Sebastián Driussi el miércoles pasado, la principal alternativa sería Facundo Colidio, pero si el DT opta por un 4-5-1, el exjugador de Tigre quedaría afuera.

La probable formación de River ante Palmeiras, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.