Sol de Mayo perdió con Brown y Rincón empató con Germinal en la reválida del Federal A

En la sexta fecha del Federal A, Deportivo Rincón sumó un buen punto en su visita a Germinal en Rawson y Sol de Mayo perdió 2 a 0 de local en Viedma ante Guillermo Brown de Puerto Madryn por la fase reválida.

En la capital chubutense, el León neuquino tuvo su chance en el primer tiempo con un cabezazo afuera de Facundo Cruz. Después de 45 minutos muy parejos, en el complemento dominó más Germinal y tuvo las mejores ocasiones.

Damián De Hoyos estuvo cerca en un par de ocasiones y el Oso Sánchez le sacó uno a Gabriel Navarro en una jugada donde se repuso de un error propio.

(Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Con esta igualdad, Rincón mantiene su lugar en la zona de clasificación y alcanzó a San Martín de Mendoza en la cima. En la próxima fecha, será local de Costa Brava de General Pico.

En Viedma, Sol de Mayo no pudo con Brown de Madryn y cayó 2 a 0. El visitante abrió el marcador a los 36 minutos con un cabezazo de Alejandro Chiavetto en un córner.

(Foto: Pablo Leguizamón)

Branco Mera lo liquidó a poco del final en el complemento luego de un error en la salida del arquero Leonardo Torres. El volante definió por arriba y marcó el 2-0 definitivo.

Con esta derrota, Sol de Mayo quedó a tres puntos de la zona de clasificación y todavía no puede sacar una ventaja considerable con los que están en zona de descenso. En la que viene visitará a Círculo Deportivo en un duelo clave en ese aspecto.