Apareció el chico que se había perdido en el barrio Santa Genoveva y que era intensamente buscado en Neuquén

Una intensa búsqueda se llevó a cabo en el barrio Santa Genoveva de Neuquén capital este domingo 30 de agosto. Un chico de 11 años, apodado «Juani», fue hacia una plaza horas después del mediodía y desde entonces sus familiares no habían tenido contacto con él. En horas de la tarde, se informó que apareció en buen estado.

Intensa búsqueda cerca del centro de Neuquén

Según habían difundido sus allegados a través de redes sociales, había sido visto por última vez a las 15:30, en la intersección de las calles Salvatori y Río Bermejo.

A la par, su familia había radicado una denuncia para dar con su paradero. Finalmente, reportaron que fue encontrado en buen estado después de intensas horas de búsqueda.