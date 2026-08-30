Investigan el crimen de Pablo Parra en Cipolletti: secuestraron dos armas y droga en nuevos allanamientos

Los operativos se concretaron en distintos domicilios del barrio Nuevo y uno de ellos permitió iniciar una causa federal por estupefacientes. Foto Archivo/Flor Salto.

La investigación por el homicidio de Pablo Parra, asesinado a tiros el 10 de agosto en Cipolletti, sumó nuevos allanamientos en el barrio Nuevo. Durante los procedimientos se secuestraron dos armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros elementos que serán sometidos a peritajes para determinar si tienen relación con el crimen.

Además, en uno de los domicilios se encontraron cocaína y marihuana, lo que derivó en una investigación diferente a cargo de la Justicia Federal. Por el homicidio, en cambio, interviene el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Hasta el momento no hay detenidos por el asesinato.

Las nuevas medidas por el homicidio

Los procedimientos se realizaron durante el fin de semana en distintos domicilios del barrio Nuevo y fueron coordinados por la fiscalía provincial. Participaron efectivos del COER, la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y otras unidades policiales.

Entre los elementos incautados hay dos armas de fuego, municiones y varios celulares. Una de las principales medidas pendientes será el análisis balístico para establecer si alguna de las armas secuestradas tiene relación con las vainas y proyectiles encontrados en la escena del homicidio.

Los teléfonos también serán peritados para reconstruir comunicaciones, vínculos y posibles movimientos de personas relacionadas con la causa.

Más de 60 disparos y una hipótesis bajo análisis

Pablo Parra tenía 26 años y fue asesinado durante la madrugada del 10 de agosto, en el sector norte de Cipolletti. Vecinos del lugar informaron aquella noche una intensa sucesión de disparos y algunos testimonios hicieron referencia a más de 60 detonaciones.

Otra de las líneas que investiga la fiscalía apunta a una motocicleta desde la que se habrían efectuado disparos hacia un grupo de personas conocido en el sector. Esa hipótesis todavía debe ser corroborada mediante testimonios, pericias y el análisis de las evidencias reunidas.

Los nuevos procedimientos se sumaron a otros allanamientos realizados poco después del crimen, que hasta ahora no permitieron identificar a los responsables.

Cocaína y marihuana: una causa diferente

Uno de los allanamientos, realizado en un domicilio ubicado en Pastor Bowdler y Carlos Leumann, derivó además en una causa por estupefacientes.

Allí se secuestró un envoltorio de nylon con 16,66 gramos de cocaína, tres envoltorios con 210 gramos de marihuana y una balanza de precisión que presentaba vestigios de cocaína.

Por esos elementos interviene fiscal federal Facundo Lencinas del área de Atención Inicial del MPF de General Roca. Esta investigación es independiente de la causa por el homicidio, que continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

En los operativos vinculados con la pesquisa provincial intervinieron el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, el fiscal de turno Guillermo Ibáñez, la fiscal adjunta Julieta Della Cha y equipos de investigación y Criminalística.

Sin detenidos por el homicidio

Por ahora no hay personas detenidas por la muerte de Parra. La fiscalía deberá analizar los resultados de las pericias balísticas y el contenido de los teléfonos, además de los restantes elementos secuestrados, antes de definir nuevas medidas judiciales.