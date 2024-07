Sol de Mayo sorprendió con un emotivo posteo de su dupla goleadora: «El club que los vio nacer»

En la previa del inicio de la Révalida del Federal A, Sol de Mayo sorprendió a sus hinchas en redes sociales con una publicación que generó emoción en Viedma. El Albiceleste, que ya conoce a sus rivales en la próxima fase, mostró el «antes y después» de su dupla goleadora.

El elenco de Viedma publicó en su página oficial de Facebook dos fotos de Fernando Valdebenito y Nicolás Mazzola, la experimentada dupla de goleadores que tiene el elenco dirigido por Diego Galván.

«En la primera foto, Fernando con 13 años y Nicolás con 14 debutando en San Antonio Oeste en las semifinales de la Liga Rionegrina en Primera División para el Club Sol de Mayo en 2004«, detallaron desde el Albiceleste .

Valdebenito y Mazzola en el 2004. Foto: Sol de Mayo.

Y compararon con una imagen actual de dos de sus referentes: «En la segunda foto, después de 20 años, volviendo a compartir plantel en el club que los vio nacer«.

Valdebenito y Mazzola en la actualidad. Foto: Sol de Mayo.

«Una historia de amistad y pasión por el fútbol que perdura a lo largo de los años«, concluyeron.

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de sus hinchas que no dejaron pasar el momento y recordaron el histórico paso de sus goleadores por Sol de Mayo.

Cómo es el fixture de Sol de Mayo en la Reválida del Federal A

Fecha 1 (21 de Julio)

Sol de Mayo vs. Círculo Deportivo

Juventud Unida vs. Estudiantes

Ferro vs. Dep. Rincón

San Martín vs. Huracán Las Heras

LIBRE: Cipolletti.

Fecha 2

Huracán Las Heras vs. Ferro

Dep. Rincón vs. Juventud Unida Universitario

Estudiantes vs. Sol de Mayo

Círculo Deportivo vs. Cipolletti

LIBRE: San Martín.

Fecha 3

Cipolletti vs. Estudiantes

Sol de Mayo vs. Dep. Rincón

Juventud Unida Universitario vs. Huracán Las Heras

Ferro vs. San Martín

LIBRE: Círculo Deportivo.

Fecha 4

San Martín vs. Juventud Unida Universitario

Huracán Las Heras vs. Sol de Mayo

Dep. Rincón vs. Cipolletti

Estudiantes vs. Círculo Deportivo

LIBRE: Ferro.

Fecha 5

Círculo Deportivo vs. Dep. Rincón

Cipolletti vs. Huracán Las Heras

Sol de Mayo vs. San Martín

Juventud Unida Universitario vs. Ferro

LIBRE: Estudiantes.

Fecha 6

LIBRE: Juventud Unida Universitario

Ferro vs. Sol de Mayo

San Martín vs. Cipolletti

Huracán Las Heras vs Círculo Deportivo

Dep. Rincón vs Estudiantes

Fecha 7

LIBRE: Deportivo Rincón

Estudiantes vs. Huracán Las Heras

Circulo Deportivo vs. San Martín

Cipolletti vs Ferro

Sol de Mayo vs. Juventud Unida Universitario

Fecha 8

LIBRE: Sol de Mayo

Juventud Unida Universitario vs. Cipolletti

Ferro vs Círculo Deportivo

San Martín vs Estudiantes

Huracán Las Heras vs Dep. Rincón

Fecha 9

LIBRE: Huracán Las Heras

Dep. Rincón vs San Martín

Estudiantes vs Ferro

Círculo Deportivo vs. Juventud Unida Universitario

Cipolletti vs. Sol de Mayo