Sorpresa en la Selección Argentina: Lionel Scaloni puso en duda la titularidad de Lionel Messi

En la previa del cruce por las Eliminatorias ante Chile de este jueves, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa. Uno de los principales puntos que abordó fue la dificultad para armar el equipo, pero además sorprendió al poner en duda la titularidad de Lionel Messi.

«Estuve hablando con él, seguimos hablando. Estuvimos en contacto este último tiempo. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico», planteó el entrenador sobre la situación del capitán argentino.

En ese sentido, opinó que «es evidente que hoy estamos en condiciones de poder probar otras cosas. En principio está para jugar, después valoraremos. Viene de un buen partido el sábado pasado. En principio está para jugar y ya decidiremos«.

Lionel Scaloni opinó sobre las bajas en la Selección Argentina

Para esta doble fecha de Eliminatorias, la Albiceleste tendrá muchas bajas entre suspendidos y lesionado, por lo que el entrenador tendrá la difícil tarea de armar el once. «Van a haber muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. No tengo confirmado el once porque radicará en el entrenamiento, pero daremos la oportunidad de jugar a chicos que no han jugado mucho, es el momento para jugar», adelantó en conferencia.

Además, dejó en claro que «el resultado siempre es importante pero hoy creemos que no es fundamental, buscaremos que los jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos en la Selección«.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la ausencia de Alexis Mac Allister

Por otra parte, el entrenador del combinado nacional se refirió a la baja del volante del Liverpool y aseguró que «Alexis (Mac Allister) estaba en la lista, ha tenido unos problemas, que viene arrastrando en el último año y decidimos con él que descanse. Por suerte no tenemos la necesidad de arriesgar jugadores y decidimos que se ponga bien para lo que viene, por eso llamamos a Barrenechea y Buendía».

Y agregó que «Lo Celso también ha venido con un problema y seguramente no esté en ninguno de los dos partidos, necesitamos recuperarlo».