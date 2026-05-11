YPF Black: cómo es la primera estación que inauguró YPF, con gastronomía premium y atención personalizada

YPF estrenó la primera estación de servicio bajo el formato YPF Black. Según la compañía, se trata de un “nuevo concepto” que redefine la experiencia en estaciones de servicio y consolida una transformación profunda en su red que se extiende por todo el país.

El formato fue inaugurado en Nordelta, provincia de Buenos Aires, y busca brindar una propuesta centrada en la atención al cliente, al ofrecer atención personalizada, innovación en servicios, y una oferta variada de gastronomía y beneficios, además de espacios diseñados para optimizar tiempos y mejorar la calidad del viaje.

“YPF Black es una nueva forma de entender la estación de servicio. No se trata solamente de cargar combustible, sino de ofrecer una experiencia completa, de calidad superior, cuidando cada interacción y cada detalle. Con este formato elevamos el estándar en la Argentina”, señaló el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante la inauguración de la estación.

YPF Black es parte de una estrategia más amplia de transformación del retail de la compañía. Foto: gentileza.

Entre los principales atributos de YPF Black señalados por la petrolera de bandera se destacan:

Atención diferencial en cada isla, con el respaldo de un equipo técnico especializado.

YPF Pit Stop, un espacio que permite realizar chequeos rápidos del vehículo de manera eficiente y segura.

Gastronomía premium, que incluye Carne hamburguesas, desarrolladas por el multipremiado chef argentino Mauro Colagreco, platos exclusivos, café de especialidad y una selección curada de productos de alta calidad.

Programa Serviclub con beneficios exclusivos, como triplicación de puntos durante el período inicial, accesos anticipados a lanzamientos y propuestas exclusivas para los socios.

La inauguración de este formato de estación es parte de una estrategia más amplia de transformación del retail de la compañía, que organiza su red en tres modelos complementarios, cada uno respondiendo a distintos hábitos de consumo y contextos geográficos: Black, Núcleo y Refiplus.

Con esta hoja de ruta, YPF busca ampliar el alcance de su marca, garantizar su presencia federal y seguir siendo la referencia del mercado, manteniendo su identidad de marca y su compromiso con sus clientes en cada punto de Argentina.