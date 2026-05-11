¡Están los 55!: Scaloni dio la lista preliminar de la Selección Argentina para el Mundial y hay sorpresas
Hay fijas y algunos tapados. Seis son de River y cuatro de Boca.
La Selección Argentina presentó la prelista para el Mundial 2026, que cuenta con 55 nombres, de los cuales Lionel Scaloni deberá elegir a 26 para anunciar oficialmente los que viajarán a la Copa del Mundo. La fecha límite para dar la citación definitiva es el 30 de mayo y, en caso de alguna lesión previo al torneo, el futbolista en cuestión deberá ser reemplazado por uno de los que se publicó este lunes.
Si bien es una preselección y la mayoría se quedará fuera del Mundial, en la nómina aparecen varias sorpresas, con jugadores que el cuerpo técnico tiene en el radar para una posible convocatoria, pero nunca había llamado antes. Entre los seis arqueros está Santiago Beltrán, de River, pero aparece en el sexto lugar, detrás de Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso (que son los tres que se perfilan para ir), Walter Benítez y Facundo Cambeses.
A su vez, como opciones en el lateral derecho, puesto en el que todo indica que el santafesino llevará a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quien se desgarró este domingo y tiene para 21 días de recuperación, también surgen Agustín Giay, Kevin Mac Allister y Nicolás Capaldo.
Sorpresas en la defensa
Los nombres sorpresivos que completan la prelista de la defensa son Lautaro Di Lollo, hoy afianzado en Boca pese a los dos penales que cometió frente a Huracán, y Zaid Romero, que se desempeña en Getafe. Lo llamativo es que no está Tomás Palacios, de Estudiantes, que había sido citado en la última fecha FIFA ni tampoco Mariano Troilo.
De mitad de cancha hacia delante también aparecen jugadores que no se sabía que eran seguidos por el técnico campeón del mundo en Qatar, como Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos titulares en el Xeneize. Los dos tienen apsado en selecciones juveniles y Aranda había sido citado a la sub-20 y en la última fecha FIFAse entrenó con la Mayor. «Es un jugador muy interesante y una linda aparición», lo elogió el nacido en Pujato.
Además, el DT también incluyó a futbolistas que fueron parte de su ciclo, pero en el último tiempo habían perdido bastante terreno, como Guido Rodríguez, campeón en Qatar, Nicolás Domínguez, Aníbal Moreno y Emiliano Buendía. También incluyó a Alejandro Garnacho, quien no es convocado desde septiembre de 2024, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni, que si va al Mundial se perderá los primeros dos encuentros por una sanción.
La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
Emiliano Martínez – Aston Villa
Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Juan Musso – Atlético de Madrid
Walter Benítez – Crystal Palace FC
Facundo Cambeses – Racing
Santiago Beltrán – River
Defensores
Agustín Giay – Palmeiras
Gonzalo Montiel – River
Nahuel Molina – Atlético de Madrid
Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
Kevin MacAllister – Union Saint Gilloise
Lucas Martínez Quarta – River
Marcos Senesi – Bournemounth
Lisandro Martínez – Manchester United
Nicolás OtamendiI – Benfica
Germán Pezzella – River
Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
Cristian Romero – Tottenhman Hotspur
Lautaro Di Lollo – Boca
Zaiz Romero- Getafe CF
Facundo Medina – Olympique de Marsella
Marcos Acuña – River
Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
Gabriel Rojas – Racing
Mediocampistas
Máximo Perrone – Como 1907
Leandro Paredes – Boca
Guidro Rodríguez – Valencia
Aníbal Moreno – River
Milton Delgado – Boca
Alan Varela – Porto
Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
Rodrigo De Paul – Inter de Miami
Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
Enzo Fernández – Chelsea
Alexis MacAllister – Liverpool
Giovani Lo Celso – Betis
Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
Emiliano Buendía – Aston Villa
Valentín Barco – Racing de Estrasburgo
Lionel Messi – Inter de Miami
Nicolás Paz – Como 1907
Franco Mastantuono – Real Madrid
Thiago Almada – Atlético de Madrid
Tomás Aranda – Boca
Nicolás González – Atlético de Madrid
Delanteros
Alejandro Garnacho – Chelsea
Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
Matías Soulé – Roma
Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
Gianluca Prestianni – SL Benfica
Santiago Castro – Bologna FC
Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
José Manuel López – Palmeiras
Julián Álvarez – Atlético de Madrid
Mateo Pellegrino – Parma Calcio
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