¡Están los 55!: Scaloni dio la lista preliminar de la Selección Argentina para el Mundial y hay sorpresas

La Selección Argentina presentó la prelista para el Mundial 2026, que cuenta con 55 nombres, de los cuales Lionel Scaloni deberá elegir a 26 para anunciar oficialmente los que viajarán a la Copa del Mundo. La fecha límite para dar la citación definitiva es el 30 de mayo y, en caso de alguna lesión previo al torneo, el futbolista en cuestión deberá ser reemplazado por uno de los que se publicó este lunes.

Si bien es una preselección y la mayoría se quedará fuera del Mundial, en la nómina aparecen varias sorpresas, con jugadores que el cuerpo técnico tiene en el radar para una posible convocatoria, pero nunca había llamado antes. Entre los seis arqueros está Santiago Beltrán, de River, pero aparece en el sexto lugar, detrás de Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso (que son los tres que se perfilan para ir), Walter Benítez y Facundo Cambeses.

Beltrán metió a River en cuartos y horas más tarde apareció en la prelista. (Clarín Fotografía)

A su vez, como opciones en el lateral derecho, puesto en el que todo indica que el santafesino llevará a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quien se desgarró este domingo y tiene para 21 días de recuperación, también surgen Agustín Giay, Kevin Mac Allister y Nicolás Capaldo.

Sorpresas en la defensa

Los nombres sorpresivos que completan la prelista de la defensa son Lautaro Di Lollo, hoy afianzado en Boca pese a los dos penales que cometió frente a Huracán, y Zaid Romero, que se desempeña en Getafe. Lo llamativo es que no está Tomás Palacios, de Estudiantes, que había sido citado en la última fecha FIFA ni tampoco Mariano Troilo.

De mitad de cancha hacia delante también aparecen jugadores que no se sabía que eran seguidos por el técnico campeón del mundo en Qatar, como Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos titulares en el Xeneize. Los dos tienen apsado en selecciones juveniles y Aranda había sido citado a la sub-20 y en la última fecha FIFAse entrenó con la Mayor. «Es un jugador muy interesante y una linda aparición», lo elogió el nacido en Pujato.

Además, el DT también incluyó a futbolistas que fueron parte de su ciclo, pero en el último tiempo habían perdido bastante terreno, como Guido Rodríguez, campeón en Qatar, Nicolás Domínguez, Aníbal Moreno y Emiliano Buendía. También incluyó a Alejandro Garnacho, quien no es convocado desde septiembre de 2024, Matías Soulé, Claudio Echeverri y Gianluca Prestianni, que si va al Mundial se perderá los primeros dos encuentros por una sanción.

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Juan Musso – Atlético de Madrid

Walter Benítez – Crystal Palace FC

Facundo Cambeses – Racing

Santiago Beltrán – River

Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

Gonzalo Montiel – River

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

Kevin MacAllister – Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta – River

Marcos Senesi – Bournemounth

Lisandro Martínez – Manchester United

Nicolás OtamendiI – Benfica

Germán Pezzella – River

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Cristian Romero – Tottenhman Hotspur

Lautaro Di Lollo – Boca

Zaiz Romero- Getafe CF

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Marcos Acuña – River

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Gabriel Rojas – Racing

Mediocampistas

Máximo Perrone – Como 1907

Leandro Paredes – Boca

Guidro Rodríguez – Valencia

Aníbal Moreno – River

Milton Delgado – Boca

Alan Varela – Porto

Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul – Inter de Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis MacAllister – Liverpool

Giovani Lo Celso – Betis

Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

Emiliano Buendía – Aston Villa

Valentín Barco – Racing de Estrasburgo

Lionel Messi – Inter de Miami

Nicolás Paz – Como 1907

Franco Mastantuono – Real Madrid

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Tomás Aranda – Boca

Nicolás González – Atlético de Madrid

Delanteros

Alejandro Garnacho – Chelsea

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Matías Soulé – Roma

Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni – SL Benfica

Santiago Castro – Bologna FC

Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

José Manuel López – Palmeiras

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino – Parma Calcio