El precio del brent volvió a dispararse ante la falta de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

La preocupación por una posible escalada en la región y el riesgo sobre el suministro energético mundial impulsaron una nueva suba del Brent y del WTI.. Foto archivo.

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte suba luego de que no prosperaran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para avanzar hacia una desescalada del conflicto en Medio Oriente. La falta de acuerdo entre ambos países generó incertidumbre en los mercados y volvió a presionar al alza las cotizaciones del crudo.

El barril de Brent, referencia para Europa y gran parte del mercado internacional, subió hasta ubicarse por encima de los 105 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), principal referencia estadounidense, también mostró un importante incremento y superó los 100 dólares por barril.

La reacción del mercado estuvo vinculada principalmente al temor de que la tensión geopolítica afecte el suministro global de petróleo. Inversores y operadores internacionales siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Por esa zona circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el planeta. Cualquier amenaza sobre la navegación o eventuales bloqueos genera un impacto inmediato en los precios internacionales del crudo y aumenta la volatilidad de los mercados.

Las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para alcanzar un entendimiento con Irán quedaron estancadas luego de que Teherán rechazara distintas condiciones planteadas por Washington. El presidente Donald Trump calificó la respuesta iraní como “totalmente inaceptable” y endureció su postura frente al régimen iraní.

En paralelo, Irán volvió a lanzar advertencias relacionadas con el estrecho de Ormuz y aseguró que responderá ante cualquier despliegue militar europeo que apoye las operaciones estadounidenses en la región. Las declaraciones incrementaron la preocupación internacional sobre una posible escalada del conflicto.

La situación también coincidió con nuevos movimientos militares por parte de Estados Unidos en Medio Oriente. Según trascendió, Washington reforzó los controles marítimos y tomó medidas sobre embarcaciones comerciales en la zona para fortalecer el operativo de seguridad y evitar incidentes.

Presión sobre el mercado

La incertidumbre respecto al abastecimiento energético mundial se convirtió nuevamente en uno de los principales factores de presión sobre el mercado petrolero. Analistas internacionales advierten que cualquier interrupción prolongada en el tránsito marítimo del Golfo Pérsico podría afectar seriamente las exportaciones de petróleo y gas.

Desde el inicio de la crisis, el mercado energético viene atravesando fuertes oscilaciones. En las últimas semanas el Brent llegó incluso a superar los 120 dólares por barril antes de moderar parcialmente su valor ante expectativas de una salida diplomática que finalmente no se concretó.

El aumento del precio del petróleo también genera preocupación por su posible impacto en la economía global. Una suba sostenida del crudo suele trasladarse a los combustibles, al transporte y a distintos costos de producción, alimentando presiones inflacionarias en numerosos países.

Las economías importadoras de energía son algunas de las más expuestas a este escenario, ya que un encarecimiento del petróleo puede afectar tanto el nivel de precios internos como la actividad económica y las cuentas fiscales.

Mientras tanto, distintos países y actores internacionales mantienen contactos diplomáticos para intentar evitar un agravamiento del conflicto. Qatar y Pakistán aparecen entre los gobiernos que participan de gestiones orientadas a acercar posiciones entre Washington y Teherán.

Pese a esos intentos, las diferencias entre ambas partes continúan siendo profundas. Estados Unidos insiste en mayores restricciones sobre el programa nuclear iraní y reclama garantías de seguridad en la región, mientras que Irán exige el levantamiento de sanciones económicas.

En ese contexto, los mercados financieros permanecen atentos a cualquier novedad vinculada a Medio Oriente. Operadores e inversores consideran que la evolución de la crisis seguirá condicionando el comportamiento del petróleo en las próximas semanas.

La posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático todavía no fue descartada, aunque el endurecimiento de las posiciones y el creciente despliegue militar mantienen un escenario de alta tensión internacional.