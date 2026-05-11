Leer en papel y escribir a mano: por qué siguen siendo claves para aprender mejor, incluso en la era digital

La incorporación de pantallas, plataformas educativas y recursos digitales transformó la educación en gran parte del mundo.

Por Ángel Barbas – Profesor del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia

Aunque las aulas están cada vez más digitalizadas, distintas investigaciones advierten que leer textos largos en papel y escribir a mano continúan siendo herramientas fundamentales para lograr una comprensión profunda, desarrollar pensamiento crítico y consolidar conocimientos.

La incorporación de pantallas, plataformas educativas y recursos digitales transformó la educación en gran parte del mundo. Sin embargo, con el paso de los años comenzaron a aparecer estudios que ponen en duda que la tecnología, por sí sola, mejore el aprendizaje.

En ese contexto, prácticas tradicionales como la lectura en papel y la escritura manual vuelven a ganar protagonismo. Diversos especialistas sostienen que estas herramientas siguen siendo esenciales para comprender ideas complejas, organizar información y construir conocimiento de manera más sólida.

La importancia de leer textos largos para comprender mejor

Comprender no significa únicamente acceder a información. Implica relacionar datos, ubicarlos en contexto y construir conexiones entre distintos conceptos.

Foto gentileza.-

Especialistas en educación y comunicación remarcan que el cerebro necesita estructuras narrativas para interpretar el mundo. Por eso, los textos extensos y argumentativos continúan siendo fundamentales para desarrollar pensamiento crítico y comprensión profunda.

La lectura fragmentada, típica del consumo digital y el “scroll” constante, muchas veces dificulta la concentración sostenida y la integración de ideas. En cambio, leer en formato impreso favorece una atención más prolongada y una comprensión más completa de contenidos complejos.

Qué beneficios tiene escribir a mano

La escritura también cumple un rol clave en el aprendizaje. Y especialmente cuando se realiza a mano.

Diversas investigaciones muestran que escribir manualmente obliga a procesar mejor la información, organizar ideas y sintetizar conceptos. Esto favorece la memoria y la comprensión.

En cambio, el uso del teclado suele facilitar una transcripción más automática y menos reflexiva, especialmente en contextos educativos.

Por eso, especialistas en pedagogía consideran que tomar apuntes a mano sigue siendo una práctica muy valiosa, incluso en entornos altamente digitalizados.

Países que vuelven a priorizar libros y cuadernos

Algunos sistemas educativos que impulsaron fuertemente la digitalización comenzaron a revisar sus estrategias.

Uno de los casos más mencionados es el de Suecia, donde el gobierno decidió reforzar nuevamente el uso de libros impresos y la escritura manual en las escuelas, preocupado por la caída en la comprensión lectora.

En otros países europeos como Finlandia, Dinamarca y Países Bajos también avanzaron medidas para limitar el uso de pantallas y celulares en las aulas, especialmente en edades tempranas.

Estas decisiones cuentan además con respaldo de organismos internacionales como la UNESCO, que alertan sobre los efectos de la sobreexposición digital en la atención y el aprendizaje.

Tecnología sí, pero con equilibrio

El debate actual no plantea eliminar la tecnología de las aulas ni rechazar los avances digitales.

Las herramientas tecnológicas ampliaron enormemente el acceso a la información y ofrecen recursos muy valiosos para la enseñanza. Sin embargo, cada vez hay más consenso en que ciertas capacidades cognitivas necesitan tiempo, concentración y profundidad.

Por eso, especialistas sostienen que el desafío no es elegir entre pantallas o papel, sino encontrar un equilibrio que permita aprovechar lo mejor de ambos mundos.

Leer textos complejos y escribir a mano: las únicas tecnologías que garantizan el aprendizaje profundo

Ángel Barbas, UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia

La historia de la evolución humana está indisolublemente ligada a la de la tecnología. Cada nueva herramienta facilita o permite alcanzar habilidades nuevas, algo que ayuda a nuestro progreso como especie. Por eso, los avances tecnológicos suelen aterrizar en el ámbito educativo con grandes promesas.

Es el caso de la digitalización: la incorporación de dispositivos, plataformas educativas y recursos interactivos en las aulas impulsó importantes inversiones públicas y reformas en numerosos países.

Tras el entusiasmo inicial, hoy tenemos evidencias de que la incorporación de dispositivos digitales, por sí sola, no garantiza mejoras en el aprendizaje. En cambio, tecnologías antiguas como la lectura en papel o la escritura manual siguen siendo especialmente eficaces para comprender, organizar la información y construir conocimiento.

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El conocimiento necesita estructura

Comprender no consiste solo en acceder a información. Supone poder relacionar datos, situarlos en un contexto, articularlos en una secuencia y darles sentido.

Autores como el psicólogo estadounidense Jerome Bruner, el filósofo francés Paul Ricoeur o el investigador Walter Fisher han señalado que una parte fundamental de nuestra comprensión del mundo se organiza a través de estructuras narrativas.

No entendemos un proceso histórico, un problema científico o un conflicto social mediante datos aislados, sino integrando la información en relatos que explican qué ocurre, por qué y cómo se relacionan los distintos elementos entre sí. Este tipo de comprensión difícilmente puede construirse a partir de fragmentos breves o contenidos discontinuos. Requiere textos que desarrollen ideas, establezcan relaciones y permitan seguir un hilo argumental.

Por qué seguimos leyendo libros

Precisamente por eso la lectura es una práctica cultural que ha acompañado a las sociedades durante siglos. Como recuerda la escritora Irene Vallejo, los libros han sido durante más de dos mil años una de las principales herramientas para conservar, transmitir y elaborar conocimiento.

No es casual que hayan perdurado. Algunas herramientas sobreviven porque están especialmente bien adaptadas a las necesidades humanas, y ese es el caso del libro. Del mismo modo que seguimos utilizando la cuchara, la rueda o el lápiz, la lectura de textos largos sigue siendo una de las formas más eficaces para comprender realidades complejas.

La escritura responde a una lógica similar. Elaborar un texto propio –y especialmente hacerlo a mano– obliga a organizar las ideas, establecer relaciones y dar forma a un discurso coherente. Más allá de de registrar información, se trata de estructurarla. Y en ese proceso, la comprensión se consolida.

Qué dice la investigación

En cierto sentido, estamos ante una paradoja: cuanto más se ha extendido la tecnología en las aulas, más evidente se ha vuelto la importancia de prácticas como la lectura en papel o la escritura manual.

Un metanálisis ampliamente citado ha mostrado que la comprensión de textos complejos tiende a ser mayor cuando se leen en formato impreso, especialmente cuando la lectura exige atención sostenida.

Expertos como la psicóloga Maryanne Wolf ha advertido de que la lectura en entornos digitales favorece la fragmentación, lo que dificulta el desarrollo de una lectura profunda capaz de integrar ideas y construir significados.

Algo similar ocurre con la escritura. Diversas investigaciones han mostrado que escribir a mano favorece una elaboración más activa de la información, mientras que el uso del teclado tiende a fomentar la transcripción literal.

El giro de algunos sistemas educativos

En este contexto, algunos de los sistemas educativos que lideraron la digitalización están revisando su rumbo.

El caso de Suecia es uno de los más citados. Tras años de apuesta por los dispositivos digitales, el Gobierno ha impulsado medidas para reforzar el uso de libros impresos y la escritura a mano, en parte como respuesta a la preocupación por la comprensión lectora.

En una línea similar, otros países europeos han introducido restricciones al uso de dispositivos móviles en las aulas o han promovido un uso más limitado de las pantallas en las primeras etapas educativas. En Dinamarca, Finlandia o los Países Bajos, estas medidas se han vinculado a la mejora de la atención, respaldadas por recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO.

En España, distintas comunidades autónomas han introducido restricciones al uso de teléfonos móviles en las aulas. Algunas iniciativas educativas están reforzando prácticas como la lectura en papel o la escritura manual, por ejemplo, a través de la integración de las bibliotecas escolares en los proyectos educativos o de la recuperación de cuadernos y materiales impresos en el aula.

Ni nostalgia ni rechazo: recuperar lo esencial

Lo que está en juego no es una vuelta al pasado ni un rechazo de la tecnología. Las herramientas digitales han ampliado enormemente el acceso a la información y ofrecen posibilidades valiosas. Pero ese avance no elimina la evidencia, cada vez más clara, de que hay prácticas —como leer textos complejos y escribir a mano— que siguen siendo fundamentales. Por eso, más que una marcha atrás, lo que estamos viendo es un ajuste.

En un contexto educativo cada vez más marcado por la digitalización, el desafío no parece ser elegir entre pantallas o papel, sino reconocer que no todas las formas de conocimiento se construyen igual, y que algunas siguen necesitando –quizás ahora más que nunca– tiempo, continuidad y atención sostenida en la lectura y la escritura.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.