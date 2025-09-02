El DT argentino que sueña con dirigir a Boca y lo comparó con Real Madrid: “Es el más grande de la Argentina”

Boca atraviesa un gran presente con tres triunfos consecutivos y logró cortar la histórica racha negativa de 12 encuentros sin victorias. En este contexto, un entrenador argentino opinó sobre el presente del Xeneize y reveló su sueño por dirigirlo.

Se trata de Israel Damonte, quien ya tuvo paso por varios equipos del fútbol argentino, y ahora habló sobre el conjunto azul y oro, al que llegó a comparar con el Real Madrid.

“Me preparo todos los días para estar listo para un club como el Real Madrid y para mí Boca es eso, porque es el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo”, aseguró Damonte.

En ese sentido, dejó en claro en diálogo con el medio en Boca de Todos: “¿A quién no le gustaría jugar o dirigir una institución como esa?”.

El entrenador de 43 años se refirió a una charla sobre el famoso «Mundo Boca», que mantuvo en su momento con Gustavo Alfaro, quien dirigió al Xeneize en 2019 y lo llevó hasta las semifinales de la Copa Libertadores.

“Él me dijo que Boca es como una Selección, pero todos los días. Se vive una locura increíble”, confesó Israel sobre aquella conversación con el actual entrenador de Paraguay.

Desde su salida de Sarmiento a fines del año pasado, Damonte se encuentra sin club y todavía no ha recibido ofertas para volver a dirigir. Sin embargo, el entrenador dejó en claro su deseo personal de asumir en el Xeneize. Además de sus dos etapas en el cuadro de Junín, estuvo al mando de Colón, Arsenal y Huracán, institución en la que debutó como DT.

Israel Damonte y su admiración por Gallardo: «El mejor»

Más allá de su ganas de dirigir a Boca, Damonte le dedicó algunos elogios al actual entrenador de River por su trabajo.

“Más allá de algunos momentos y de los resultados que quizás no se le han dado, para mí el mejor sigue siendo Gallardo. Más allá de que el equipo no tiene el funcionamiento que él quiere, lo sigue demostrando año tras año y eso es importante“, había asegurado en una entrevista en 2022.