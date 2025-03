Qué dijo UEFA sobre el penal de Julián Álvarez: respaldaron al árbitro pero podrían revisar la regla

El penal anulado a Julián Álvarez en la tanda entre Atlético Madrid y Real Madrid por la Champions League aún divide aguas y genera debate por si hubo o no doble toque.

La UEFA publicó un comunicado para respaldar la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak y del VAR. El club Colchonero fue el que pidió que se expida el organismo del fútbol europeo.

«Aunque mínimo, el jugador hizo contacto con el balón usando su pie parado antes de patearlo», expresaron desde UEFA al considerar que el penal del argentino estuvo correctamente anulado.

A su vez, instaron a que se revise el reglamento para casos como el de Álvarez que no tuvo intención de tocarla dos veces ni sacó ventaja de la ejecución.

Statement on the VAR decision at last night's Atlético vs Real Madrid match:



Atlético de Madrid enquired with UEFA over the incident, which led to the disallowance of the kick from the penalty mark taken by Julián Alvarez at the end of yesterday’s UEFA Champions League match… pic.twitter.com/HlVU6KwCJD