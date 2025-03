¡Qué carita, Julián!: el gesto de la Araña que parece terminar con la polémica del derby de Madrid

El penal de Julián Álvarez se transformó en la imagen deportiva de las últimas horas y hay que mirarlo una y mil veces para descubrir si el delantero argentino del Atlético de Madrid tocó dos veces la pelota en el remate. Con el Real Madrid metido en cuartos de final y el mundo Colchonero triste e incrédulo por la definición, aparecen pruebas, que no terminan de confirmar cómo fue la jugada, pero sí que delatan al exRiver.

La tanda a la que se llegó tras la victoria 1-0 del equipo que conduce Diego Simeone por el gol que Conor Gallagher marcó al minuto de juego también tuvo un momento específico que acaparó toda la atención post partido y fue el penal invalidado a Julián, episodio clave par que fueran Los Merengues quienes terminaran celebrando la clasificación.

Es muy difícil visualizar si la pelota dio en el pie izquierdo. (Gentileza-Getty)

No fue rápida la decisión del árbitro polaco Szymon Marciniak de invalidar la ejecución, ya que la misma requirió de ser analizada desde el VAR. Durante todo ese momento, una cámara se mantuvo siempre pendiente del delantero argentino y captó cuál fue su primera reacción el reunirse con sus compañeros en mitad de cancha.

Julián había celebrado con puño cerrado que había sido capaz de vencer a Courtois y luego saludado a cada uno de sus compañeros. Para ese momento, todos comenzaban a ser alertados de que el penal quedaría invalidado por doble toque. Tal es así que cuando la Araña volvió a su posición, mientras Federico Valverde se disponía a ejecutar por Real Madrid, recibió las primeras consultas de parte de Samuel Lino, Pablo Barrios y Ángel Correa. “No sé”, se lo vio responder mostrándose inseguro de lo que había sucedido. Y la imagen, con las manos en la cabeza, más el gesto de tanta duda, lo terminaron de complicar.

El penal del argentino finalmente quedó invalidado y un nuevo yerro en Atlético de Madrid por parte de Marcos Llorente le permitió a Antonio Rüdiger convertir y darle la clasificación a cuartos de final al equipo Merengue, decretando una temprana eliminación para los Colchoneros.

Ilusión rota. El Atlético fue superior al Real en la revancha, pero se quedó afuera. (AFP)

La opinión de Simeone y Ancelotti sobre el penal de Julián

Diego Simeone no quedó convencido de la decisión arbitral, con intervención del VAR, de invalidar la ejecución de Julián Álvarez. “El penal lo acabo de ver y cuando Julián apoya el pie y patea la pelota no se mueve ni siquiera un poquito. Pero bueno, me imagino que si llamó el VAR, nunca vi un penal en que haya llamado un VAR, vale también. Quiero creer que habrán visto que la tocó”, dijo en conferencia de prensa.

Carlo Ancelotti, por el contrario, validó la decisión arbitral: “Yo creo que cuando nosotros nos dimos cuenta que existía esa duda, ellos (los árbitros) ya lo habían detectado desde el VAR. Yo no me había dado cuenta. Después la he visto y me parece que con el pie izquierdo hace el segundo toque“, señaló.